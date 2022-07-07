10 красных папок. Как проходила встреча Президента и местной вертикали?

Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий – таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 10 районов сменились главы. По большей части это касается Гомельской и Могилевской областей. Александр Лукашенко, как, впрочем, не единожды до этого, подчеркнул: для местной вертикали власти главное – люди и экономика. Сейчас, в непростое время, это первостепенные задачи. В зоне ответственности руководителей районов традиционно также находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем в том числе и новых управленцев. Что касается изменений в дипкорпусе, то отныне представлять интересы Беларуси в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству будет Владимир Боровиков. Коснулись кадровые изменения и ряда белорусских предприятий.

Красный зал Дворца Независимости чаще других становится местом проведения совещаний Президента с чиновниками высшего звена. И тем символично, что в последнее время руководителей местной вертикали на новые должности согласовывают здесь же, подчеркивая важность работы этих людей на своих местах. От них зависит то, как власть в целом и работу Президента в частности будут видеть и оценивать белорусы. Александр Лукашенко это хорошо понимает, потому с кандидатами на должность предпочитает встречаться лично, не жалея времени в плотном графике. Хотя, разумеется, прежде чем оказаться здесь, каждый из назначенцев прошел тщательную проверку и отбор.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, все кандидаты на указанные должности проверены, обстоятельств, препятствующих к назначению, не установлено. Все кандидаты готовы к выполнению поставленных задач. На столе у главы государства 10 красных папок с биографиями кандидатов на должности председателей Лиозненского, Петриковского, Брагинского, Житковичкого, Новогрудского, Пуховичского, Червенского, Глусского, Краснопольского и Климовичского райисполкомов. Александр Лукашенко вопросов не задавал, да и в целом был лаконичен. К руководителям новоиспеченным, да и тем, кто в должностях давно, у него, в сущности, одно базовое требование. Его неизменно озвучивает.