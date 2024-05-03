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Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы

03 мая 2024 17:31
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В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков выплаты материальный помощи ветеранам досрочно завершены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2024 году суммы значительно увеличены. Их размер составляет от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Вручение проходило в торжественной обстановке. Так, в Березино поздравили и Софью Петровну Стасевич.

Материал Дарьи Авсюк.

Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы-1

Война застала Софью Петровну Стасевич 15-летней девчонкой. В ее детство ворвался 1941-й год, и она узнала, что такое голод, бесконечный страх и нечеловеческая жестокость. Те июньские дни она помнит до мелочей, будто это было вчера. Первого смерть забрала отца.

Мама осталась в родной деревне, а сама Софья ушла в партизанский отряд. Там она была довольно долгое время, помогала солдатам и готовила еду. Каждую минуту мечтая о дне, когда война останется лишь темным пятном в жизни, а она сможет вернуться домой, чтобы вновь почувствовать запах родного очага и услышать мамин голос.

Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы-4

Софья Стасевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Потом приехали и сказали, что мама плачет, вот я там была. И назад домой, до деревни доехала, а там еще 10 километров одна шла через лес к своей деревне, чтоб маму увидеть.

Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы-7

9 Мая – день, который Софья Петровна помнит лучше всего. Он стал самым счастливым в ее жизни. Вся боль и тяжесть войны казались отступившими на задний план, оставив место лишь радости и свету. Ей было 19 лет, а на улице, как и сегодня, цвели яблони, играла музыка и было спокойно.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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