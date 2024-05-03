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Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?

03 мая 2024 17:30
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы ветераны и участники войны, которых, к сожалению, осталось не так много, принимают многочисленные поздравления. Гостей 3 мая встречал и Степан Григорьевич Матюшенок, бывший партизан и узник концлагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко пообщалась с тем, для кого 9 Мая – особый праздник.

Всего 15 лет было Степану Матюшенку, когда на белорусскую землю ворвалась война. Всю Великую Отечественную он прошел в партизанском отряде – за мир и свободу боролся бок о бок с братом и отцом. Победный май Степан Григорьевич встретил круглым сиротой – война забрала у него всех родных и близких. На протяжении жизни ветеран хранит память о каждом. День Победы для него, как и для всех белорусов, – праздник со слезами на глазах.

Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?-1

Степан Матюшенок, участник Великой Отечественной войны:
Раньше не было 9 Мая, а только 1 Мая. Я в Ленинграде учился, 9 Мая никто не знал.Мая это большой праздник. Потом перевели наМая.

Во время одной из операций Степан Григорьевич был тяжело ранен. С травмой ног он долго лежал в госпитале и сегодня, спустя почти 8 десятилетий, не восстановился до конца. Уже в конце войны на несколько месяцев попал в кличевский концлагерь. Но в семье о тех событиях предпочитают не вспоминать.

Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?-4

Ольга Попова:
Я дочь ветерана и много информации знаю от папы. Конечно, все очень грустно и печально, но это факт. И с этим живем. Но самое важное чтобы не было войны, чтобы не было повторений.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Алина Мычко

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