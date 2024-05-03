Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы ветераны и участники войны, которых, к сожалению, осталось не так много, принимают многочисленные поздравления. Гостей 3 мая встречал и Степан Григорьевич Матюшенок, бывший партизан и узник концлагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко пообщалась с тем, для кого 9 Мая – особый праздник.

Всего 15 лет было Степану Матюшенку, когда на белорусскую землю ворвалась война. Всю Великую Отечественную он прошел в партизанском отряде – за мир и свободу боролся бок о бок с братом и отцом. Победный май Степан Григорьевич встретил круглым сиротой – война забрала у него всех родных и близких. На протяжении жизни ветеран хранит память о каждом. День Победы для него, как и для всех белорусов, – праздник со слезами на глазах.