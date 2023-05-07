Ветеран ВОВ: «Мир будет, безусловно!» О Зеленском, Лукашенко, войне и Победе

В распоряжении «Недели» оказался раритетный автомобиль «Победа», который для многих стал символом возврата к мирной жизни. История знаменитой советской машины началась с битвы под Сталинградом. Мир ее увидел после разгрома Германии. А Федор Фещенко, ветеран и герой нашего следующего материала, когда-то мечтал о Победе – и той, и другой. Наше интервью по дорогам памяти.

«Победа» – не просто раритетный автомобиль. Это автомобиль с историей. Его разработкой занялись сразу после Сталинградской битвы, в феврале 43-го. Процесс не прекращался даже после серьезных бомбардировок Горьковского автозавода. Но в июне 1945-го, ровно за пять дней до назначенного уже Парада Победы, два предсерийных образца представили Сталину. И машину запустили в производство. На «Победе» 57-го едем за воспоминаниями о Победе 45-го.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы приглашаем вас прокатится на таком символичном автомобиле «Победа». Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Это еще машина «Победа»! Батюшки… Машина отличная. Федору Фещенко 97. В 17 пошел на фронт. До этого трудился на танковом заводе. Так что с техникой знаком. Но «Победа» выше всяких похвал.

Ольга Коршун:

Ходит такая легенда, что машину «Победа» хотели назвать «Родина». Но когда Сталину предложили вариант названия «Родина», он говорит: «Родину не продаем». И машину назвали «Победа». Федор Фещенко:

Это правильно, да. Наша автопрогулка как машина времени. Федор Сергеевич вспоминает, каким был Минск в 44-м, когда молодой красноармеец увидел его впервые.

Федор Фещенко:

В 44-м был сильно разрушенный. Я помню несколько зданий. Мы проезжали, мельком… Театр оперы и балета я запомнил надолго. Он возвышался. А зданий не было, которые закрывали его. Видно издали было. Я колонны видел только и зияющие окна. Дом правительства видел. Ольга Коршун:

Дом правительства – это чуть ли не единственное здание, которое уцелело в Минске во время бомбежек.

Мы приближаемся к стеле «Минск – город-герой», а Федор Фещенко вспоминает свое боевое прошлое. Он участвовал в операции «Багратион». Прошел практически всю Беларусь. Тогда в окопах плечом к плечу сражались все советские граждане. А сегодня славяне по разные стороны баррикад. Особенно ветеран переживет за Украину. Он родом из Сумской области, где сегодня идут боевые действия.

Федор Фещенко:

Я считаю, что Зеленский – это предатель, он передал украинский народ. Никогда бы он сам не рискнул на это, никогда бы. И вести себя так по-хамски – это недостойно. Он хочет показать, что он руководитель, что он лидер в Украине, что он болеет за Украину, а на самом деле он делает карьеру себе там. Ольга Коршун:

А что вы скажете про нашего Президента и его позицию по поводу этой всей ситуации в Украине?

Федор Фещенко:

У нашего руководства, высшего руководства, со стороны Президента, хватит мудрости. Наши дипломаты – квалифицированные дипломаты, они не допустят того, чтобы Беларусь ввязали в этот конфликт. Потому что хватит нам жертв. Хватит жертв тех, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны.

И как материальное напоминание о тех событиях в нагрудном кармане – книжка красноармейца, выданная еще в январе 43-го, когда 17-летний Федор оказался на фронте. До этого прошел школу молодого бойца в Нижнем Тагиле. Сибирские морозы стали самым суровым испытанием, ветеран помнит о них до сих пор, но считает, что эта закалка помогла выстоять тогда, поможет нам и сейчас.

Ольга Коршун:

После войны, после Победы уже прошло достаточно много времени. И мы видим, что в некоторых странах, в той же Прибалтике, идет борьба со своей историей. Там и памятники советским воинам-освободителям рушат, и на 9 Мая запрещают людям приносить цветы, возлагать к памятникам. Всячески препятствуют тому, чтобы люди помнили эту дату и чтили свою историю. А в нашей стране не забыли ветеранов спустя столько лет? Вы чувствуете на себе поддержку и заботу со стороны государства? Федор Фещенко:

Конечно, чувствую. Я вижу сейчас, особенно последние два года, высшее руководство страны пошло в народ. Вы заметили? Я беседовал сегодня с министром труда и социальной защиты и я сказал: вот вы ко мне пришли, спасибо вам, мы с вами разговариваем на равных. У нас единая цель – сделать страну богатой, зажиточной. И Президент к этому призывает: давайте, ребята, будем работать. Будем больше работать – будем больше зарабатывать, будем лучше жить. Это понятно.

На «Победе» мы приближаемся к знаковому месту столицы. Обелиск, Вечный огонь – на площади Победы особая атмосфера, которой ветеран проникается каждый раз, когда оказывается здесь. Федор Фещенко:

Очень много погибло, я об этом думаю, моих сослуживцев очень много погибло. Но же мы победили. А мы думаем о том, почему мир перевернулся буквально с ног на голову и почему таких памятных мест, как наше, сегодня все меньше?

Федор Фещенко:

Вы спрашивали про прибалтов. Народ этих республик относится к Беларуси дружелюбно. А это вы сами знаете, кто выходит. Полицаи, те, кто выступал против существующей власти. Вот они подняли сейчас головы, им создали условия. А кто это делает? А это делают прежде всего недружелюбные наши англосаксы. Это те же немцы. Ностальгия по Гитлеру есть еще у кого-то, хотелось бы реванш взять.