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Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами

07 мая 2023 18:49
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Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого праздника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 Мая в каждом уголке страны будут вспоминать ветеранов и тех, кто не дожил до Победы, но приближал ее всеми силами. А в наших силах сегодня сберечь то, за что боролись и отдавали жизни наши предки, и в эти дни память приобретает буквально осязаемые очертания.  

По всей стране у мемориалов и обелисков многолюдно. Белорусы несут цветы, венки, зажигают лампады, проводят церемонии, но главное – это повод еще раз обратиться к прошлому, чтобы сделать выводы о настоящем и будущем. С особым масштабом и в особой атмосфере День Победы будут праздновать в городе-герое Минске.  

Как столица готовится к 9 Мая и что сейчас происходит на улицах города, расскажет Екатерина Капылович.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Какое настроение у горожан? Как готовимся к празднику?   

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-1

Екатерина Капылович, корреспондент СТВ:  
Мы находимся у Дворца Республики, именно здесь будет центральная праздничная площадка 9 Мая. Сейчас идет монтаж сцены, уже установлено звуковое оборудование. Настройка продолжиться до самого утра, чтобы завтра вечером принять генеральную репетицию концерта. Каких нам ждать сюрпризов, организаторы не раскрывают, но понятно, что зрелище будет интересным и насыщенным.  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-4

Еще одна из центральных праздничных точек столицы – площадь Победы. Здесь уже практически все готово, площадь украшена, интерактивные экраны смонтированы и подключены. Телевизионные камеры установлены и готовы 9 Мая транслировать возложение цветов к Монументу Победы. Некоторые площадки в Минске уже в праздничном ритме.  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-7

Уже несколько дней работает традиционная ярмарка у Дворца спорта – здесь можно купить сувениры белорусских мастеров, перекусить и просто окунуться в праздничную, приятную атмосферу. Музыкальное, песенное настроение создают лучшие коллективы города. Люди приходят сюда, чтобы насладиться, станцевать, спеть любимые песни. Предлагаю услышать их впечатления из первых уст.  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-10

Очень нравится все. Сама я приезжая, впервые на таком мероприятии. Все отлично.  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-13

Организовано очень хорошо. Во-первых, я очень люблю, когда выступает именно военный оркестр. Оно приподнимает и так хорошее настроение. Понимаете, оно пронзает… Вот все эти песни пронзают полностью душу.  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-16

Пусть никогда не будет этой страшной войны! Пусть мы поем эти замечательные песни и радуемся жизни! Дай бог, чтобы нам было мирное небо над землей. Такой красивый Минск, такие шикарные праздники! Всех с Днем Победы!  

Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами-19

Екатерина Капылович:  
В общем, в сам День Победы настроение обещает быть прекрасным, площадки будут насыщенными и в центре города, и в районах столицы. Финалом праздника станет фейерверк – в этом году салют запустят сразу из шести точек. А мы, как всегда, покажем и расскажем все самое интересное, включайте СТВ! Я поздравляю белорусов с наступающим праздником!  

# Великая Отечественная война # общество # Екатерина Капылович # Ольга Коршун # Фотофакт

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