Что говорят минчане и гости столицы о праздничных мероприятиях в городе? Рассказали они сами

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого праздника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 Мая в каждом уголке страны будут вспоминать ветеранов и тех, кто не дожил до Победы, но приближал ее всеми силами. А в наших силах сегодня сберечь то, за что боролись и отдавали жизни наши предки, и в эти дни память приобретает буквально осязаемые очертания.

По всей стране у мемориалов и обелисков многолюдно. Белорусы несут цветы, венки, зажигают лампады, проводят церемонии, но главное – это повод еще раз обратиться к прошлому, чтобы сделать выводы о настоящем и будущем. С особым масштабом и в особой атмосфере День Победы будут праздновать в городе-герое Минске.

Как столица готовится к 9 Мая и что сейчас происходит на улицах города, расскажет Екатерина Капылович.

Ольга Коршун, СТВ:

Какое настроение у горожан? Как готовимся к празднику?