Как оборудована уникальная плавучая погранзастава? Провели сутки с белорусскими стражами рубежей

Новости Беларуси. С учетом всех факторов дополнительные меры безопасности не будут лишними. Стало известно о введении временного контроля на российско-белорусской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения. С 5 мая у въезжающих в Беларусь проверяют документы и проводится досмотр транспортных средств. Евгений Пустовой заступил в информационный дозор на погранзаставе «Лоев», где ведут мониторинг за водной частью границы с Украиной.

14 часов дня. На закрытом заседании обсуждают ситуацию на границе. Белорусы небезосновательно рассчитывают на открытость власти. Глава Госпогранкомитета делится с журналистами. Председатель ГПК: обстановка на границе Беларуси прогнозируемая и контролируемая. Читайте здесь. Пока вся страна с экранов гаджетов или телевизоров впитывает эту новость, сами пограничники всматриваются в эти мониторы. Как на ладони линия Госграницы. Мы в сторону юга смотрим через видеокамеры, они порой через прицел.

Кирилл Ткачук, начальник пограничной заставы «Лоев»:

Автоматизированные посты у нас работают круглосуточно, непосредственно для контроля за видеокамерами назначается военнослужащий, который в течение 12 часов мониторит обстановку с камер на государственной границе. В случае обнаружение каких-либо признаков нарушений либо подготовки нарушений государственной границы пограничный состав действует соответственно. Техника и технологии. Инженерные сооружения. Даже административные корпуса погрангрупп – картинка. Но главное ведь – люди.

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:

В техническом плане органы пограничной службы самые насыщенные. У нас есть система инженерных сооружений и заграждений, технические средства пограничного контроля, охраны государственной границы и так далее. Они оказывают существенную помощь в охране государственно границы, тем не менее мы понимаем, что без людей мы никуда не денемся. И самое главное в охране границы – это человек. Человек, служебное животное в комплексе с системой сооружений и заграждений – соответственно, выполняются задачи по надежной охране Государственной границы. Самое мокрое место белорусской границы – в зоне ответственности комендатуры «Лоев». 150 километров по фарватеру Днепра. Впрочем, щедро льет и сверху.

Приказываю выставить на охрану Государственной границы Республики Беларусь... Эти ракеты способны сбить любые самолеты! Узнали, чем вооружены ВВС Беларуси. 12 ночи. На сленге пограничников – после нулей. Река, объединяющая славян крещением Руси, теперь разлилась на километры. Словно подчеркивая: между соседями даже водный клин. Теперь опасность исходит не от браконьеров, теперь надо не просмотреть диверсантов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это самый живописный участок белорусской границы. Линия вдоль берега Днепра. Сам берег порой достигает высотой девятиэтажный дом. Во время Великой Отечественной войны его взяли. Взяли белорусы, русские и украинцы в одной связке, правда, воды были красные от крови советского солдата. Сейчас много воды утекло, поэтому белорусские пограничники вынуждены более бдительно осмотреть сторону южной соседки. Сейчас холодно, зябко, идет дождь, но, как всегда, пограничники на своей дозорной тропе. Правда, есть несколько очень ярких нюансов. Сам наряд укрупнен, а вместе со стрелковым оружием у наших бойцов групповое – пулемет. Так, на всякий случай. Два часа ночи. Граница не спит. Помимо дозора работают и офицеры с большими звездами и доверием от местного населения. У семьи Ткач самое почетное звание – народные пограничники. До украинской границы – 150 метров. И пропасть между идеологиями государств.

Виктор Ткач, ветеран погранслужбы:

Зимой хоккей смотрели вместе, по льду переходили и смотрели. Из Украины родственники были, там брат и отец, соседи их приходили все сюда. Тут полно народа было. Жили дружно, никаких проблем не было, все.

– Сейчас бы тоже, наверное, пришли по льду, но в этом году речку не сковало.

– Да и, наверное, другие бы сейчас приходили люди, я не знаю. Мне кажется, что там таких нет уже людей. Уроженец Донбасса мичман балтийского флота якорь бросил в Беларуси. Он – в добровольном дозоре, супруга любит побаловать срочников домашней выпечкой. Дети же. Пограничники – самые верные дети Беларуси. Служат династиями и семьями.

Александр Кондрацкий, заместитель коменданта пограничной комендатуры «Лоев»:

Для семьи это тоже своего рода служба, потому что это постоянные переезды от одного места службы к другому, постоянные какие-то свои переживания, тревоги, потому что ты не всегда дома ночуешь, ненормированный график. В любой момент ты можешь сорваться и отбыть на Государственную границу, если того требует обстановка. Поэтому, конечно, это испытание для семьи, но для военнослужащих это большая поддержка. Пять утра. У этой заставы самая зыбкая почва. Служба на воде.

Артур Богданов, начальник пограничной заставы «Асаревичи»:

Само расположение, здание, у нас находится на самой реке Днепр непосредственно. И для выполнения поставленных задач у нас имеются свои инженерные сооружения, автоматизированное техническое наблюдение. Днепр разлился на километры. Редко какая птица долетит до его середины. Но эта застава доплывет. Именно на этом участке было задержано больше всего нарушителей.

Артур Богданов:

На территории сопредельного государства расположено много населенных пунктов, в которых также располагаются граждане Республики Беларусь (были граждане Республики Беларусь), граждане Украины, которые хотят уйти от мобилизации. И на текущий момент мы знаем, что там много дорог закрыто, пропуск лиц не осуществляется на территорию Республики Беларусь. И они это используют, им проще использовать реку, лодки, подручные средства, чтобы нарушить Государственную границу, но перебраться на территорию Республики Беларусь.

Евгений Пустовой:

Это самая уникальная застава на белорусской границе, можно сказать, плавучая – расположена на барже. Но здесь, как и в обычной, есть комната хранения оружия, канцелярия, помещение спальни, мини-казарма. Здесь заботятся даже о быте военнослужащих: свои спортзал и качалка. Но больше всего внимания привлекает вот такой детский плакат: «Мы вас не забудем, вы – наша гордость». Вот такое отношение белорусов к пограничникам.

Баржа, вокруг модульная инфраструктура. Оперативно можно перебазироваться в любое место. Модули белорусского производства. Но гордость лоевской комендатуры – это отделение береговой охраны. Целый парк катеров. От могилевских «Гепардов» и «Миражей» ни один нарушитель не уходил.

Евгений Пустовой:

Еще неделю назад снять такую чинную погрузку пограничников на судно не представлялось возможным. Просто стоянка катеров находилась в воде как минимум на 1,5 метра. Днепр непредсказуем, как и наши соседи. Поэтому для несения пограничной службы используются различные методы, особенно сейчас выручает патрулирование на катерах. Когда Днепр разлился на километры, а каждый затон могут использовать не только контрабандисты. Олег Выгляд стоял у истоков создания нашей береговой охраны. Даже когда вода смоет следы, от его зоркого взгляда ничего не уйдет.

Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны:

Участок границы уже проходит по рекам Сож и Днепр, в любом случае, мы как отделение береговой охраны охраняем участок на катерах. Также на заставах есть пограничные лодки моторные, соответственно, охраняется участок как по реке, точно также и по береговой отмели. Два ночи – снова семья Ткач принимает гостей, такая служба у пограничников. Быть на посту.

Виктор Ткач:

Мы были бы рады, но для этого нужно время, потому что там сейчас народ тяжелый, там страшно что сделали. Была запущена эта система, поэтому там все… Слава богу, что у нас в 2020-м году это не прошло. Это самое большое дело, что было Батькой сделано, чтобы было все на корню. Не так, как там Янукович взял и убежал, и все.

– Наши не бегают?

– А наши не бегают, потому что некуда бежать. Радзіму не бросают.