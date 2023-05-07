Допуск к Олимпиаде и II Игры стран СНГ. Последние новости современного пятиборья обсудили с Михаилом Прокопенко

Новости Беларуси. В современном пятиборье на международной арене бурлят нешуточные страсти, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Допуск белорусских и российских атлетов уже озвучен, но есть еще масса нового. Например, правила. Готовы ли наши ребята морально и физически к такому повороту событий? Поинтересовались мы у председателя Белорусской федерации современного пятиборья Михаила Прокопенко. Кубок Леднева – чем уникальны эти соревнования?

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Не ставил себе цель начальника. Я просто хотел изменить ситуацию, в которую я попал, когда меня с Олимпиадой кинули, и не допускать таких эпизодов в дальнейшем. Для этого стало необходимым (или само собой срослось), надо было возглавить свой участок. Юлия Силипицкая, СТВ:

Леднева, это твоя идея? Михаил Прокопенко:

Когда нас отстранили концепция? Юлия Силипицкая:

Да. Михаил Прокопенко:

Концепция здоровская получилась. И она причем была уникальная, мы максимально быстро провели. Если вы вспомните ограничения, мы сразу же, в начале мая, уже провели первый этап Кубка Леднева. Юлия Силипицкая:

А результат, вот провели первые этапы, посмотрели. Сезон закончился Леднева. Результатом довольны, такое ожидали? Михаил Прокопенко:

Честно признаюсь, ожидали немного другое. Ожидали, что мы сможем скомпенсировать нехватку соревновательной практики.

Юлия Силипицкая:

Не получилось, несмотря на этапы? Михаил Прокопенко:

Нет, получили другой эффект. Ребятам стартов хватило выше крыши. Мы смогли увидеть новые лица. Получается, когда у нас идет сезон стандартный, чемпионат Европы, чемпионат мира, этапы Кубка мира, формируется определенный пул, и он минимально корректируется, но с минимальным участием. Юлия Силипицкая:

В общем-то, да. Пелетон есть первый – и пошел. Михаил Прокопенко:

И вот этот состав мы возим, они выступают, готовятся к главному старту путем прохождения таких промежуточных соревнований, как этапы Кубка мира. Юлия Силипицкая:

А здесь? Михаил Прокопенко:

А здесь наша молодежь себя резво проявила, и наша, и российская. Вышли новые имена, стали на них обращать внимание, причем они себя зарекомендовали не просто эпизодически на одном старте, а систематически на серии стартов. То есть это показало уровень. Те, кто раньше не могли дотянуться до национальной команды или не могли дотянуться до выездов этих, они получили шанс. И они им воспользовались, проявили себя и показали очень приличные результаты, я остался очень доволен. Я такого эффекта не ожидал, и мы 100 % такого эффекта на этапе Кубка мира не получились бы. Почему? Потому что зачастую бывает: мы молодого спортсмена, даже перспективного, вывозим, чувство огромной ответственности. Все-таки надо понимать, что туда приезжают со всего мира, и начинается вот это испытание.

Юлия Силипицкая:

Психологически может быть и надлом, да? Выживет, не выживет... Михаил Прокопенко:

Да. Это такая жесткая реальность. Мы с нашими друзьями россиянами договорились в обязательном порядке сохранить эти серии стартов. «Европейский вектор сильно окрашен политикой» Юлия Силипицкая:

Прекрасно. А будете пускать третьего, четвертого, пятого или это будут только российско-белорусские? Михаил Прокопенко:

Да ну, у нас соревнования открыты, пожалуйста. Я честно скажу, что ряд стран высказывают заинтересованность. Юлия Силипицкая:

Кто, например? Китай?

Михаил Прокопенко:

Разговаривали с Китаем, с казахами, с другими странами. Юлия Силипицкая:

Азиатский вектор? Михаил Прокопенко:

Естественно, сейчас вы сами понимаете, что европейский вектор сильно окрашен политикой. Новые правила в спорте – чего они коснутся? Юлия Силипицкая:

У вас там бурят правила в буквальном смысле.

Михаил Прокопенко:

С 1 января правила уже поменялись. Юноши-юниоры уже в обязательной программе чемпионатов Европы и мира используют эту дисциплину. Юлия Силипицкая:

То есть на этапах Кубка мира тоже будет конь заменен? Михаил Прокопенко:

У взрослых пока нет, у юношей и юниоров. То есть у этих возрастных категорий поменяли, заменили, и они уже активно выступают и в том числе начали тренироваться. Юлия Силипицкая:

А наши? Михаил Прокопенко:

Я могу так сказать, что эта дисциплина очень сложная в плане восприятия, потому что наш тренерский состав, Федерация, Российская Федерация негативно отнеслись к этим изменениям, все-таки надо помнить традиции, помнить свои корни, и вид спорта это глобально меняет. Сейчас идет период адаптации и трансформации всех. Молодежь схватит очень быстро, и они элементарно перестоятся. Сейчас проходили в Бресте в конце апреля юношеские соревнования, и Федерация совместно с Брестским регионом провели демонстративное мероприятие. То есть мы попробовали, была сооружена полоса препятствий, оборудована в соответствии с регламентом, который международники выстроили, и провели тестовые соревнования. Сначала было заявлено не так много участников соревнования, а потом те дети, которые туда приехали, рвались и просили заявиться. Им понравилось. Смогут ли белорусы участвовать в Олимпиаде? Юлия Силипицкая:

Коснемся Олимпийских игр и допуска. Вы получили допуск?

Михаил Прокопенко:

Формально, да. Юлия Силипицкая:

Даст ли этот допуск квалифицироваться белорусам на Париж? Михаил Прокопенко:

19 апреля мы получили возможность выступать на международных соревнованиях, если говорить на практике, мы еще не имеем этой возможности. И перед Международной федерацией мы требуем, обратились с письмами о том, что просим оперативно показать нам алгоритм, как мы можем реализовать это право. Потому что одно дело на бумаге они приняли в исполкоме, что такие пушистые и мы вас допускаем, замечательно, ручки умыли. То есть алгоритм реализации еще не запущен. А сегодня уже май, и мы понимаем, что фактически месяц заканчивается с момента принятия их решения. А олимпийский отбор, фактически будут первые соревнования – финал Кубка мира в Турции, и все этапы Кубка мира сейчас заканчиваются, четвертый этап Кубка мира. То есть мы уже первый розыгрыш лицензий на финале Кубка мира еще не пропустили, но пропустим. II Игры стран СНГ. Как проходит подготовка к мероприятию?

Юлия Силипицкая:

Будем надеяться, что олимпийская дорога у нас еще есть, но скоро мы сами принимаем II Игры СНГ. Мне интересно, уже все пестрит логотипами, уже есть сподвижки, намечены даже тестовые соревнования. А что еще есть, что мы можем сказать: у нас, ребята, это есть? Михаил Прокопенко:

Очень много организаций вовлечены в подготовку к этому большому спортивному празднику. Спортивная отрасль очень сильно сплачивается, чтобы сделать мероприятие на высочайшем организационном уровне. И изюминкой нашего мероприятия, как мы можем отметить, является два фактора. Первый, что Беларусь будет представлена всеми регионами. Я считаю, это уникальная возможность показать не только спорт, но и культуру, туристический потенциал регионов. Юлия Силипицкая:

То есть у нас будет многогранный форум? Михаил Прокопенко:

Конечно, это уникальное соревнование. Вторая часть нашей изюминки – эти игры открыты. Было принято решение стратегическое о том, что все желающие, пожалуйста, приезжайте к нам. Юлия Силипицкая:

То есть дедлайна нет? Михаил Прокопенко:

Дедлайны есть, но вы должны понимать, что если люди будут стучаться, будут хотеть у нас участвовать, мы в обязательном порядке будем рассматривать эти заявки и будем рады принять у нас разные страны. У нас сегодня уже есть не только заинтересованность, подтверждение, что будут принимать участие страны, которые не входят в СНГ. Различные: и Иран, и Египет, и Куба. У нас есть общепринятые подходы. Вы знаете, действует безвизовый режим. Юлия Силипицкая:

Уже идет установка спортивных сооружений?