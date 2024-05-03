Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Клавдия Лукашевич, почетный гражданин города Бобруйска:

Я родилась в 1946 году, а в 1948 году мы приехали в Минск. Голод, всевозможные трудности. По соседству с нами жила девочка, она занималась хореографией. Она ходила по нашей улице так, как будто она не касалась пола. Я всегда смотрела и думала: боже, как у нее это получается? Я мечтала об этом долго. Моя мама пела очень красиво. С этого и начиналось то, что во мне рождалась какая-то внутренняя музыка, вдохновение.

Совершенно случайно мне предлагают попасть в хореографическое училище воспитателем пионерской комсомольской работы, через полгода меня перевели в другую должность. Я стала в училище работать инспектором театрально-производственной практики. Я впитывала в себя всю музыку, я знала каждый выход детей. Я знала балет и музыку почти наизусть. Я расцвела, я была счастлива, я могла с детьми что-то творить.