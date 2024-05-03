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Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска

03 мая 2024 17:40
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Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Героиня выпуска – почетный гражданин города Бобруйска Клавдия Лукашевич.

Как зарождалась в детстве любовь к танцам и музыке?

Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска-1

Клавдия Лукашевич, почетный гражданин города Бобруйска:
Я родилась в 1946 году, а в 1948 году мы приехали в Минск. Голод, всевозможные трудности. По соседству с нами жила девочка, она занималась хореографией. Она ходила по нашей улице так, как будто она не касалась пола. Я всегда смотрела и думала: боже, как у нее это получается? Я мечтала об этом долго. Моя мама пела очень красиво. С этого и начиналось то, что во мне рождалась какая-то внутренняя музыка, вдохновение.

Совершенно случайно мне предлагают попасть в хореографическое училище воспитателем пионерской комсомольской работы, через полгода меня перевели в другую должность. Я стала в училище работать инспектором театрально-производственной практики. Я впитывала в себя всю музыку, я знала каждый выход детей. Я знала балет и музыку почти наизусть. Я расцвела, я была счастлива, я могла с детьми что-то творить.

Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска-4

О возрождении ансамбля танца «Юность»

Волей случая я попала в Бобруйск. Нам с мужем предложили возродить ансамбль танца «Юность», который носил в то время звание народный. Он распался, руководитель уехала за границу. Мы возобновили народный ансамбль танца «Юность», который существует по сей день. Постепенно мы начали набирать детей, изначально был взрослый коллектив. Искусство должно воспитывать людей, чтобы и окружающие понимали, что в мире есть красота.

Чем гордится почетный гражданин города Бобруйска?

Мне есть чем годиться. Я могу гордиться, что мы сумели впервые в истории хореографического училища сделать собственный спектакль, который назывался «Пьер и Люс» по роману Роллана. Второе – много есть хороших выпускников, которые были в госансамбле. Но есть яркая звездочка, которая сегодня является народной артисткой Республики Беларусь, Инесса Душкевич.

Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска-7

Еще одна яркая страничка в моей работе, которая помогла мне многого добиться в сфере культуры, это международный фестиваль, который у нас прошел 15 раз, потом был перерыв из-за коронавируса. В этом году опять возобновляется фестиваль. Это международный фестиваль творческого искусства «Венок дружбы».

Подробности в видео.

# Культура # общество # Клавдия Лукашевич

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