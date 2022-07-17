Как борются с ростом цен в Беларуси? Проверили гипермаркет вместе с профсоюзом

Новости Беларуси. Рост цен есть. Это факт. Но в Беларуси определен перечень социально значимых товаров, стоимость которых контролируется государством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы не допустить спекулятивного роста, профсоюзы каждый месяц проводят мониторинги. Такие рейды в нынешних условиях – социальная необходимость. Наша Галина Буро прогулялась по магазинам и рынкам, но не за покупками, а вместе с проверяющими.

Гипермаркет в крупном торговом центре Гродно. Покупательская активность здесь никогда не падает. На полках тысячи единиц продукции. Для профсоюзных работников – простор для народного контроля. Вооружившись планшетом и ручкой – сверка цен по каждой позиции. Три графы: минимальная, промежуточная и максимальная стоимость одного и того же товара в ассортименте.

Андрей Ярошевич, председатель Гродненского городского объединения профсоюзов:

Смотрим, в первую очередь, доступность, понятно, для людей среднего достатка, для пенсионеров. То есть, есть ли действительно вот эти социально значимые товары по хорошей, низкой цене, то есть доступны ли они будут человеку. Вот мы на примере, смотрите, пшена берем. Вот есть пшено 2,56 за килограмм, но есть отборное за 4,74. То есть, цена у нас есть 2,38. То есть, три вида, мы стараемся брать от низшего идем к самому отборному. Понятно, что бабушки, да и мы с вами, не будем по 4,78 без случая покупать. Даже вот я, проводя ежемесячно эти мониторинги, я вам скажу, что эта цена фактически не изменилась с прошлого года.

В Беларуси утвержден перечень социально значимых товаров – около трех десятков позиций. От муки и мяса до лука и картофеля. Входят в список и продукты для детей – каши, консервы, сухие молочные смеси. На них допустимый рост цен – не более 0,3 % в месяц. Но профсоюзы для собственного контроля расширили номенклатуру товаров – почти до 90 наименований продуктов базовой потребности. Чтобы был ясен народный ценовой срез. Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей

Андрей Ярошевич:

Цена везде у нас в Беларуси хорошо подписана за литр. И неважно, в какой – 0,95 это будет бутылка, вот литр с половиной, наоборот, в большей таре, понятно, что и дешевле оно, пусть и ненамного, за счет тары. И видно, что вот летом сейчас снизился ценовой порог.

Следят и за ассортиментом: в этом гипермаркете на дефицит грех жаловаться. Представлена широкая линейка: есть и «Зроблена ў Беларусі», и импортные товары. Особое внимание уделяют работе с местными производителями. На такую продукцию всегда и спрос выше, и цены, зачастую, ниже. Например, из сельхозпредприятия Гродненского района – овощи и ягоды нового урожая, а от овощной фабрики – огурцы и баклажаны. Египетский картофель обогнал по стоимости отечественный, а вот импортные яблоки знают себе цену – на них в Беларуси пока не открыт сезон.

Ольга Дмитриева, заведующая отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов:

Изменялась цена на овощи. Конечно, это связано с сезоном, мы это понимаем. Потому что на сегодня, в июне, например, появилось много молодой продукции, которая, если на прилавках посмотреть, она выглядит привлекательнее прошлогоднего урожая, то естественно, был отмечен рост на свеклу, картофель, лук, морковь. Но в то же время те овощи, которые, скажем, ранее сезон у них начался, то незначительно упали в цене. Это огурцы, помидоры, капуста, сладкий перец. В июне по отношению к маю профсоюзы отметили подорожание колбасных изделий, растительного масла, маргарина, соков и растворимого кофе. В то же время цены на крупу, муку, молочные продукты и яйца сохранились практически на прежнем уровне. В этот раз работники обратили внимание, что хлеб стал стоить на несколько копеек дешевле.

Галина Буро, корреспондент:

Цель мониторинга – не допустить необоснованное завышение стоимости товаров. Сегодня, когда и так непростая ситуация в мире, государство старается, насколько это возможно, держать цены, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы магазины, особенно частные, занимались спекуляцией. Такой профсоюзный мониторинг на продукты питания проводят ежемесячно. В области охвачено около 40 торговых объектов: это и крупные сети, и магазины шаговой доступности. Если где-то выявлен скачок по ценам, или от граждан на горячую линию поступают жалобы на качество продуктов, об этом профсоюзные работники обязаны уведомить контролирующие органы. Правда, иногда бывает достаточно беседы с магазином.