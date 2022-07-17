Идеальный день для посева огурцов и помидоров. Лунный календарь садовода и огородника на середину июля

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 июля – идеальный день для посева огурцов и помидоров, а также щавеля, редиса и клубники, рассказали в программе «Плюс-минус».
И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 июля – идеальный день для посева огурцов и помидоров, а также щавеля, редиса и клубники, рассказали в программе «Плюс-минус».
Отличные дни также для посадки любых цветов. Поливы и подкормки рекомендованы очень умеренные. Не стоит обрабатывать химикатами растения, особенно листья.
19-20 июля можно рыхлить и удобрять почву, а также полоть сорняки. Рекомендована еще санитарная обрезка деревьев и малины. Самое время заняться сбором урожая плодовых деревьев. Посадка и пересадка растений не рекомендуются.
21-22 июля – очень плодородные дни. Поэтому рекомендованы посадки любых видов капусты, томатов, огурцов, пастернака, петрушки, а также внесение удобрений и компоста в землю. Смело можете заняться посадкой клубнелуковичных цветов и вечнозеленых растений.
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