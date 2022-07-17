Идеальный день для посева огурцов и помидоров. Лунный календарь садовода и огородника на середину июля

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 июля – идеальный день для посева огурцов и помидоров, а также щавеля, редиса и клубники, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Отличные дни также для посадки любых цветов. Поливы и подкормки рекомендованы очень умеренные. Не стоит обрабатывать химикатами растения, особенно листья.

19-20 июля можно рыхлить и удобрять почву, а также полоть сорняки. Рекомендована еще санитарная обрезка деревьев и малины. Самое время заняться сбором урожая плодовых деревьев. Посадка и пересадка растений не рекомендуются.