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Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей

17 июля 2022 16:30
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Новости Беларуси. Рост цен есть. Это факт. Но в Беларуси определен перечень социально значимых товаров, стоимость которых контролируется государством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наша Галина Буро прогулялась по магазинам и рынкам, но не за покупками, а вместе с проверяющими.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-1

Гипермаркет в крупном торговом центре Гродно. Покупательская активность здесь никогда не падает. На полках тысячи единиц продукции. Представлена широкая линейка: есть и «Зроблена ў Беларусі», и импортные товары. Особое внимание уделяют работе с местными производителями. На такую продукцию всегда и спрос выше, и цены, зачастую, ниже.

Мнение покупателей, действительно, важный элемент оценки состояния торговли. Здесь отзывы, как и кошельки, разные.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-4

С товаром проблем нет. Все есть, что меня интересует, я постоянный здесь покупатель. По ценам, вы знаете, немножко дешевле здесь.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-7

Все всегда свеженькое, всего всегда хватает. Здесь всегда дешевле

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-10

Каждый день хожу, цены более-менее нормально, а ассортимента достаточно.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-13

Цены, конечно, не очень-то. Для пенсионеров кусаются.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-16

Часто потребители в поисках «подешевле» идут на рынок. Это «Центральный» в Гродно. Конкуренция здесь действительно высокая, она и определяет ценовой фактор. На прилавках продукция и крупных организаций, и частных производителей.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-19

Тереза Толочко, владелица личного подсобного хозяйства:
Мы сами выращиваем, из Берестовицкого района, деревня Большие Йодкавичи. Цены у нас контролирует все. Поэтому смотрим, где у кого что, в среднем. Идет – значит такая цена, не идет, значит снижаем.

Овощи, фрукты, ягоды на любой вкус и цвет. Правда, и здесь продавцы держат цену на уровне общегородской. Для покупателей рынок – это, скорее, про широкий спектр выбора продукции. Найдется все. Турецкие помидоры дешевле, но их вкусовые свойства не всем по вкусу, очереди больше у отечественных овощей. Их стоимость варьируется незначительно – разница в копейки. А вот мясо нашли дешевле, чем в магазине, на рубль, яйца – на полтора.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-22

Покупаю здесь яйцо, как-то можно выбрать получше. Цены теперь вообще высокие, как и в магазине. Но вы знаете, примерно одинаковые, наверное, как по мне. Я покупаю белорусские продукты и белорусские товары. Все белорусское, мне нравится.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-25

Я люблю наш рынок, честное слово, я вам говорю!
– Цены не кусаются?
– Да нет, вроде бы. Особенно яйца, так вообще прекрасно. Думаю, купить или не купить.

Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей-28

Конечно, все мы хотим дешевле. Цены объективно растут. Но такая ситуация сейчас по всей Европе. Например, в июне 2022-го инфляция в еврозоне вновь побила исторический максимум. Причина – резкий рост цен на продукты питания и энергоносители. По инфляции нашу страну обогнали Литва, Эстония и Молдавия. А в Турции она и вовсе уже достигла сокрушительного масштаба – свыше 73 %. Там цены на продукты за год выросли больше, чем на 90 %. Для нормализации ситуации необходимо урегулирование мировых страстей. Беларусь всегда стремилась к честному партнерству со всеми странами. И эта позиция остается неизменной. А пока в своем государстве народный контроль за ценой на продуктовую корзину будут вести и дальше.

Как борются с ростом цен в Беларуси? Проверили гипермаркет вместе с профсоюзом

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Тереза Толочко # Галина Буро # Фотофакт

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