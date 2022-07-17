Где дешевле: в магазине или на рынке? Спросили покупателей

Новости Беларуси. Рост цен есть. Это факт. Но в Беларуси определен перечень социально значимых товаров, стоимость которых контролируется государством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша Галина Буро прогулялась по магазинам и рынкам, но не за покупками, а вместе с проверяющими.

Гипермаркет в крупном торговом центре Гродно. Покупательская активность здесь никогда не падает. На полках тысячи единиц продукции. Представлена широкая линейка: есть и «Зроблена ў Беларусі», и импортные товары. Особое внимание уделяют работе с местными производителями. На такую продукцию всегда и спрос выше, и цены, зачастую, ниже. Мнение покупателей, действительно, важный элемент оценки состояния торговли. Здесь отзывы, как и кошельки, разные.

С товаром проблем нет. Все есть, что меня интересует, я постоянный здесь покупатель. По ценам, вы знаете, немножко дешевле здесь.

Все всегда свеженькое, всего всегда хватает. Здесь всегда дешевле

Каждый день хожу, цены более-менее нормально, а ассортимента достаточно.

Цены, конечно, не очень-то. Для пенсионеров кусаются.

Часто потребители в поисках «подешевле» идут на рынок. Это «Центральный» в Гродно. Конкуренция здесь действительно высокая, она и определяет ценовой фактор. На прилавках продукция и крупных организаций, и частных производителей.

Тереза Толочко, владелица личного подсобного хозяйства:

Мы сами выращиваем, из Берестовицкого района, деревня Большие Йодкавичи. Цены у нас контролирует все. Поэтому смотрим, где у кого что, в среднем. Идет – значит такая цена, не идет, значит снижаем. Овощи, фрукты, ягоды на любой вкус и цвет. Правда, и здесь продавцы держат цену на уровне общегородской. Для покупателей рынок – это, скорее, про широкий спектр выбора продукции. Найдется все. Турецкие помидоры дешевле, но их вкусовые свойства не всем по вкусу, очереди больше у отечественных овощей. Их стоимость варьируется незначительно – разница в копейки. А вот мясо нашли дешевле, чем в магазине, на рубль, яйца – на полтора.

Покупаю здесь яйцо, как-то можно выбрать получше. Цены теперь вообще высокие, как и в магазине. Но вы знаете, примерно одинаковые, наверное, как по мне. Я покупаю белорусские продукты и белорусские товары. Все белорусское, мне нравится.

– Я люблю наш рынок, честное слово, я вам говорю!

– Цены не кусаются?

– Да нет, вроде бы. Особенно яйца, так вообще прекрасно. Думаю, купить или не купить.