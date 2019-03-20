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Весна в пути. 21 марта в Беларуси +12°С

20 марта 2019 09:20
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Новости Беларуси. 21 марта в Беларуси будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.  

Как сообщает Белгидромет, в четверг на погоду в республике окажут влияние атмосферные фронты со стороны Балтийского моря. Ночью и утром будут осадки и гололедица. Днём вероятность осадков не превышает 5-10%.  

Умеренный западный и северо-западный ветер. Ночью в Витебской области возможен сильный порывистый ветер до 14 м/с.  

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Ночью воздух в стране охладится до -2… +4°С, днём нагреется до +5… +12°С.  

На днях в программе «Плюс-минус» на СТВ руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения рассказал о подготовке грунта для рассады.  

«Для большинства растений подойдёт состав, содержащий равные доли песка, низинного и верхового торфа» (подробности здесь).  

# Погода в Беларуси # общество

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