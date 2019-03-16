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Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт

16 марта 2019 17:34
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Мощный торнадо в Джорджии пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. На американский штат обрушился крупнейший ураган, рассказали в программе «Плюс-минус»

Местный житель решил оценить разгул стихии с помощью дрона. Один из домов пережил прямой удар торнадо.

Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт -1

Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт -3

Судя по кадрам, он оказался практически невредимым, хотя вокруг – сущий апокалипсис – сотни поваленных деревьев и пустая земля. Специалисты так и не смогли объяснить феномен.

По оценкам метеорологов, скорость ветра в эпицентре стихии превышала 200 километров в час.

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# Погода # Видеофакт

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