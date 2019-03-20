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Деньги в долг. Как правильно составить расписку?

20 марта 2019 08:14
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Хочешь потерять друга – дай ему деньги в долг. Похоже, эта старая поговорка не утратит своей актуальности никогда. Нет долга – нет проблем. А если все-таки друг просит, а вы не в силах отказать, юристы в таком случае настоятельно рекомендуют составить расписку.

Деньги в долг. Как правильно составить расписку?-1

Владислав Пехота, адвокат:
Со своей стороны рекомендуем максимально указать ряд сведений таких, как личные данные заемщика, его ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, номер телефона обязательно действующий. Также рекомендуем сделать фото паспорта или ксерокопию.

Деньги в долг. Как правильно составить расписку?-4

Не постесняйтесь проверить всю информацию. Ведь любое несоответствие уменьшает ваши шансы на возврат долга. Расписка должна быть написана от руки, если потом возникнут проблемы и придется делать экспертизу, одной подписи может быть недостаточно.  

Владислав Пехота:
Кроме того, в расписке необходимо указать срок займа, а также иные условия, на которые вы согласились, например, проценты либо пеня.   

Деньги в долг. Как правильно составить расписку?-7

Но если срок возврата займа в документе не указан и обе стороны даже не оговаривали его, то займ должен быть возвращен по первому требованию в течение тридцати дней.  

Владислав Пехота:  
Нередки случаи, когда между лицами не составляется никаких документов по различным причинам. Например, нехватка времени или срочно необходимо помочь другу финансово. В таком случае это не означает, что договор займа не заключен. Договор займа реальный, поэтому он заключен и считается заключенным в момент передачи денежных средств.    

Деньги в долг. Как правильно составить расписку?-10

Хотя в такой ситуации могут возникнуть дополнительные проблемы с возвратом денежной суммы. В случае обращения в суд необходимо доказать, что сумма была передана и была договоренность, что она будет возвращена.   

Владислав Пехота:   
В качестве доказательства можно предоставить распечатку переписки в мессенджерах либо свидетельские показания. Однако если эта сумма не очень большая, не превышает десять базовых величин. В таком случае обязательно требуется письменное доказательство, чтобы подтвердить наличие займа.   

Деньги в долг. Как правильно составить расписку?-13

Для споров, связанных с возвратом денежных средств предусмотрен общий срок исковой давности, который составляет три года. Очень важно не пропустить его, в противном случае суд может попросту отказать.   

# Права человека # общество # Владислав Пехота # Фотофакт # общество

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