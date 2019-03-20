Деньги в долг. Как правильно составить расписку?

Хочешь потерять друга – дай ему деньги в долг. Похоже, эта старая поговорка не утратит своей актуальности никогда. Нет долга – нет проблем. А если все-таки друг просит, а вы не в силах отказать, юристы в таком случае настоятельно рекомендуют составить расписку.

Владислав Пехота, адвокат:

Со своей стороны рекомендуем максимально указать ряд сведений таких, как личные данные заемщика, его ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, номер телефона обязательно действующий. Также рекомендуем сделать фото паспорта или ксерокопию.

Не постесняйтесь проверить всю информацию. Ведь любое несоответствие уменьшает ваши шансы на возврат долга. Расписка должна быть написана от руки, если потом возникнут проблемы и придется делать экспертизу, одной подписи может быть недостаточно. Владислав Пехота:

Кроме того, в расписке необходимо указать срок займа, а также иные условия, на которые вы согласились, например, проценты либо пеня.

Но если срок возврата займа в документе не указан и обе стороны даже не оговаривали его, то займ должен быть возвращен по первому требованию в течение тридцати дней. Владислав Пехота:

Нередки случаи, когда между лицами не составляется никаких документов по различным причинам. Например, нехватка времени или срочно необходимо помочь другу финансово. В таком случае это не означает, что договор займа не заключен. Договор займа реальный, поэтому он заключен и считается заключенным в момент передачи денежных средств.

Хотя в такой ситуации могут возникнуть дополнительные проблемы с возвратом денежной суммы. В случае обращения в суд необходимо доказать, что сумма была передана и была договоренность, что она будет возвращена. Владислав Пехота:

В качестве доказательства можно предоставить распечатку переписки в мессенджерах либо свидетельские показания. Однако если эта сумма не очень большая, не превышает десять базовых величин. В таком случае обязательно требуется письменное доказательство, чтобы подтвердить наличие займа.