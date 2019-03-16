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Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

16 марта 2019 17:17
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19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева.

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Про тонкости выбора грунта для рассады рассказали в программе «Плюс-минус».

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Разные растения предъявляют различные требования к составу почвы. Как правило, в магазине можно купить грунт определённого состава. В большинстве случаев в его состав входит низинный торф или верховой торф, другие компоненты.

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских-4

Наличие же отдельных компонентов позволяют составить оптимальную смесь, необходимую для каждого конкретного растения. Для большинства мелкосемянных растений (бегония, петуния) подходит грунт с большим содержанием песка. Для более крупносемянных растений (томат, перец, баклажан) подойдёт грунт более тяжелый.

Для большинства растений подойдёт состав, содержащий равные доли песка, низинного и верхового торфа.

Тщательно перемешиваем.

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских-7

Если вы высеваете семена, добавления удобрений не требуется. При пикировке рационально добавить небольшое количество удобрений – как и сколько, смотрите на упаковке. После тщательного перемешивания наш грунт готов к посеву или посадке растений.

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# Дача # общество # Иван Русских

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