Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева.

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее

Про тонкости выбора грунта для рассады рассказали в программе «Плюс-минус».