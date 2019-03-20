Как предотвратить болезни рассады. Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Вряд ли найдется хотя бы один дачник, который не сталкивался с болезнями рассады. Наиболее уязвимой рассада бывает в фазе начального роста. Болезни преследуют разные виды растений: и петунию, и гацанию, и перец, и томат и многие другие.

Наиболее опасным заболеванием многих культур является черная ножка. Она вызывается как патогенными бактериями, так и грибами. Первый тип черной ножки наиболее опасен, ведь против него нет химических средств защиты растений. При этом избежать черной ножки совсем несложно. Необходимо обеспечить растениям тепло, свет и сухость.

Для борьбы с этим заболеванием необходимо использовать биологические препараты на основе сенной палочки. Всего лишь 10 мл на литр воды при поливе обеспечит полное искоренение этого заболевания.

Особенностью препарата на основе сенной палочки является их высокая активность против целого комплекса различных заболеваний. Выгодой этих препаратов является также и то, что их можно воспроизводить даже в домашних условиях.