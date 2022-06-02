«Отпуск без носков». В Белорусском государственном цирке появилась новая программа

Белорусский государственный цирк – одно из излюбленных мест минчан и гостей столицы. В преддверии летних каникул для тех, кому не хватает положительных эмоций, мы предлагаем отправиться в волшебное путешествие и посмотреть новую программу «Отпуск без носков», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Такое название представление получило благодаря клоунскому трио, в составе которого Артем Бабинов, Максим Карпов и Константин Копейкин. Артисты уже успели покорить сердца зрителей со всего мира и наконец приехали в Беларусь.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Как это возможно, что отпуск без носков? Можно сказать, что это секрет. Это совместный проект белорусско-российский. В нем участвуют и наши артисты. Как всегда, мы подготовили сюрприз для нашего зрителя – это премьерный номер «Воздушное кольцо». Впервые на манеже нашего цирка. Мы показали этот номер, и мне кажется, что он вызвал восторг у публики, потому что там есть такие трюки, которых никто в мире не делает. Это наши белорусские артисты. Есть чем гордиться.

Ведущий программы, как всегда, попадает в нелепую ситуацию. Он вот-вот должен получить ключи от новой квартиры. Но что-то пошло не так. До знакового события ему вместе с артистами цирка предстоит прожить целую историю. Еще один артист, покоривший сердца нашей съемочной группы, – Кузя. На деле – опытный жонглер, который выступает с дрессировщиком на равных.

Айдын Исрафилов, артист Белорусского государственного цирка:

У нас юмористический номер, эксцентрический. Основа у нас в номере – жонгляж. Особенность нашего номера в том, что обезьяна выступает как мой партнер, в то же время это отдельный жонглер. Уникальность этой обезьяны в том, что она перекидывает несколько предметов вместе со мной, находясь на манеже. Бросает точно как настоящий жонглер. Для обезьяны совершенно несложно ходить на задних ногах – это все знают. Соответственно, если обезьяна пойдет на задних ногах и за это получит что-нибудь вкусное, как в природе, они на задние ноги встают, когда пытаются сорвать какой-то фрукт. Здесь мы создаем аналогичную ситуацию, чтобы обезьяне было комфортно. Она понимает, она приходит сюда на манеж, как будто на поляну в джунгли, где растет много разных вкусных фруктов, но чтобы до фрукта добраться, надо тоже залезть куда-то на дерево, а это уже для обезьяны трюк. Мы создаем аналогичную ситуацию.

В программе представлено огромное количество номеров. Воздушные гимнасты, канатоходцы, собаки на скейтбордах и наездники на лошадях. А кульминацией программы станет настоящий кенгуру на бойцовском ринге.