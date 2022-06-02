Вы видели, как цветёт миндаль? На какие ещё цветущие растения можно посмотреть в Ботаническом саду?

Конец мая – лучшее время, чтобы заглянуть в ботанический сад. Сирень, тюльпаны, рододендроны, цветущий миндаль – надеемся, открытий будет немало. Как и локаций для ярких и сочных фотографий. Начнем с одной такой: мало кто знает, что в Минске тоже есть сакуры. Четыре японские гостьи поселились здесь, в самом центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы любуемся сейчас с вами цветением сакуры. Уже около двух недель оно продолжается. Замечательное, красивое растение – это видно. Обильное цветение, розовые и махровые цветки без аромата, правда, может быть, легкий аромат. Япония – родина этого растения. Сакуру можно понимать двояко: во-первых, это сорт растения сливы, а с ботанической точки зрения, это различные виды дальневосточных слив, вишен, которые объединены таким понятием «сакура». Но не обольщайтесь. Хоть красавица, которую вы видите, и относится к сливам мелкопильчатым, плодов на ней вы летом не найдете. Сакуры – исключительно декоративные деревья, которые адаптировали к белорусскому климату.

Игорь Гаранович:

В Японии любуются, это национальное событие, национальный праздник у них. Я считаю, что сакура японская ничем не лучше наших цветущих замечательных вишни, черешни, груши, яблони. Но мы иногда проходим мимо и не любуемся или оцениваем с точки зрения, а будет ли урожай и какой он будет. А давайте любоваться красотой. Ну а пока с сакур облетает цвет, идем любоваться красотой дальше. Разноцветные кустарники с крупными бутонами и плотными листьями, которые можно заметить недалеко от входа в ботанический, – рододендроны.

Игорь Гаранович:

Замечательные растения, красивые, модные. В нашей работе есть мода. Сейчас – рододендроны. Во всем мире широко используются. Более теплолюбивые растения, чем привыкли мы оценивать их, но того заслуживают. С ними немножко нужно повозиться. Чем хороши? Крупные цветки, различная гамма окраски: от белых, лососевые до фиолетовых, пурпурных. Делятся на две группы: вечнозеленые и листопадные. Колоритные южане, несомненно, радуют глаз. Но и уход за ними нужен особый.

Игорь Гаранович:

Они любят кислые почвы, чего большинство растений не переносят. Торф, мульчируем – это позволяет поднимать кислотность, сдерживает сорняки, получается микроклимат для корневой системы. Влагу поддерживает лучше, сорняки не так развиваются. Рододендроны переносят легкую тень, поэтому место, где мы стоим, – полутень. Это было бы идеально.

Но в любом ли саду или парке будут уместны вересковые кустарники из Приморья? Игорь Гаранович:

Использование их самое широкое: от одиночных посадок до групп. В основном групповые посадки. Можно с другими декоративными растениями или сочетание самих собой. У нас в коллекции – более 60 таксонов. Виды, сорта многие есть, гибриды есть в коллекции. А в мире тысячи сортов. Насладиться рододендронами во всей красе уже можно: они достигли пика своего цветения. Как и классика жанра – всеми нами любимая сирень.

Игорь Гаранович:

Мы находимся в саду сирени. Сирингарий – такое слово, от слова сирень. Замечательное растение, оно любимо очень в нашем народе. Сирень есть в каждом палисаднике, в каждом населенном пункте, в городах, естественно, тоже. В старинных наших усадебных парках, которых раньше было много, в имениях целые рощи, аллеи сирени. Сирень еще называют цветком Победы. Потому что в 1945 году, когда случилась Победа, встречали воинов с цветущей сиренью. В этом году немножко позже, на две недели, пожалуй, только вступает в цветение сирень. Сирень обыкновенная – такое простое у нее название. Родина – Средиземноморье. Но она настолько устойчива, настолько адаптирована в нашем климате, никаких проблем нет с выращиванием, не нуждается в укрытии. Ароматное растение, огромная гамма по окраске цветов: от белой до фиолетовой. Лекарственное растение.

Коллекция ботанического сада разрослась аж до 300 сортов. Одной только сирени обыкновенной насчитывается около 30 таксонов. Широкую популярность сегодня снискали сирень пекинская, венгерская, Престона. Но особая гордость ботанического – собственная селекция. Игорь Гаранович:

За последние годы у нас получены такие сорта, как «Рококо», придумали название покрасивее, «Метель-завируха», вроде бы, одинаковые понятия, но звучит, мне кажется, красиво. «Княгиня Ирина» – в честь княгини Паскевич, которая была владелицей Гомельского парка, известная личность, меценатка. «Генерал Антонов» – в честь генерала, участвовавшего в боях за Гродно, «Минская красавица» и другие сорта. Последние годы была популярна сирень военной тематики. Из того, что у нас было, – «Константин Заслонов», «Вера Хоружая», «Защитник Бреста». Мы больше обращаемся ко Дню Победы, закладывали сады Победы из сирени. Это была такая совместная российская акция и в Севастополе, и в Москве, и в Минске, в парке Победы, в Лошицком парке. И здесь мы заложили специальные сады Победы.

И пусть они цветут на радость всем нам под мирным небом. Не смогли мы пройти и мимо одного из символов ботанического сада – ягодной яблони. Игорь Гаранович:

Таким зонтиком донизу свисают ее ветви. Декоративное растение, плоды – яблочки небольшие. Не только яблони, плакучей формы ивы, березы есть, вяз. Иногда можно встретить такое описание, что растет вверх корнями, что, конечно, немыслимо и быть не может.

Так что, оказывается, не только ивы бывают плакучие. А еще – рябины, ясени и даже хвойные. За такой необычной аллеей спряталась жемчужина ботанического – уникальная для Беларуси коллекция магнолий. Выбор места неслучайный: соседние кустарники служат ветрозащитой для теплолюбивых деревьев.

Анна Малевич, младший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

На данный момент у нас в Ботаническом саду произрастает 30 экземпляров магнолий, которые представлены 24 таксонами. Все магнолии подразделяются на раннецветущие, среднецветущие и позднецветущие. На данный момент у нас зацветают среднецветущие виды и сорта магнолий. В начале июня зацветают позднецветущие образцы – такие, как магнолия лилиецветная и магнолия заостренная. В это трудно поверить, но первая южанка тут появилась ещё в далеком 1958 году. Есть в планах у сотрудников посадить и целый магнолиевый сад.

Анна Малевич:

Магнолии предпочитают в основном хорошо освещенные места. Родиной магнолии являются Юго-Восточная Азия и Северная Америка. Те экземпляры, родиной которых является Юго-Восточная Азия, предпочитают более солнечные места и возвышенные. Которые с Северной Америки, обладают большей зимостойкостью и устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Особенно завораживают названия – магнолия Гэлэкси, Сьюзан. Изучению ценных и перспективных древесных Анна Малевич посвятила свою диссертацию. Анна Малевич:

На заднем плане представлен такой сорт, как магнолия Сьюзан. Этот сорт является среднецветущим, у него достаточно крупные цветки, окраска их ярко-розовая, вплоть до малинового. Цветет в течение семи дней. У нее длительное цветение, и этот сорт является очень морозоустойчивым. Нам представили еще одну коллекцию красивоцветущих кустарников и деревьев.

Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Здесь размещены в основном кустарниковые и немного древесных растений, которые включены в эту коллекцию для ознакомления минчан и гостей столицы с широким ассортиментом, представленным в мире кустарников и деревьев. Здесь много кустарников и деревьев, которые цветут постепенно в течение всего сезона. Начинаем мы обычно цветение с сакуры – одного из крупных деревьев в коллекции, и дальше растения сменяют друг друга. Вы можете заметить вейгелу, которая сейчас активно цветет. Есть в коллекции спиреи, в нашей коллекции будет и боярышник, который зацветет чуть позже, будлея и много других растений. Коллекция начинала формироваться с 2008 года и постепенно разрастается по своей площади. Начиналось все буквально с 200-300 метров квадратных. Сейчас коллекция занимает более гектара. В конечном итоге не знаем, сколько она займет. Узнаем об одном из экзотов подробнее.

Андрей Котов:

На заднем плане вы видите скумпию кожевенную Royal Purple. Это одно из необычных растений в коллекции. Оно отличается очень пурпурной листвой в сезон цветения и в принципе во весь сезон. И очень сильно привлекает посетителей в то время, когда уже нет цветущих растений. Оно выделяется на общем зеленом фоне. Не устают радовать посетителей и гортензии.

Андрей Котов:

Она представлена несколькими видами и множеством сортов. Цветут обычно во всех садах до крупнолистных гортензий, древовидных, гортензии дуболистной. Редкость достаточно в наших садах. Она с трудом переносит наши зимы, очень декоративная и очень привлекает даже своей листвой. А вы видели, как цветет миндаль? Если нет, то самое время посмотреть. Кроме того, скоро зацветет курильский чай, лапчатка и барбарис. Отличной альтернативой отцветающей сакуре станет локация с этой декоративной яблонькой.