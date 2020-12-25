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«Верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать». Александр Лукашенко поздравил католиков Беларуси с Рождеством

25 декабря 2020 10:48
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Новости Беларуси. День надежды и символ избавления от грехов. Рождество Христово отмечают 25 декабря миллионы людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из важнейших дат в религиозном календаре, начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество.

Свои поздравления христианам Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.

«Верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать». Александр Лукашенко поздравил католиков Беларуси с Рождеством-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия. Христианские ценности в нашей стране давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится Беларусь. Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление с рождественскими и новогодними праздниками Александр Лукашенко также направил Папе Римскому Франциску.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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