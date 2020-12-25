Прямой эфир

Президент Беларуси обращает внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц

25 декабря 2020 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.

Александр Лукашенко подробно интересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Он пояснил, почему затронул этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека – это еще и психология, комфорт, удобство.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Всегда мы ждём чего-то очень хорошего». Как готовились к Рождеству католики в Гродно
24 декабря 2020 20:35

«Всегда мы ждём чего-то очень хорошего». Как готовились к Рождеству католики в Гродно

«Скажу только о главном». Что Александр Лукашенко пожелал детям на главной ёлке страны
24 декабря 2020 20:09

«Скажу только о главном». Что Александр Лукашенко пожелал детям на главной ёлке страны

Уникальный детский сад открыли в Бобруйске. В нём есть группа для малышей с тяжёлыми нарушениями речи
24 декабря 2020 20:04

Уникальный детский сад открыли в Бобруйске. В нём есть группа для малышей с тяжёлыми нарушениями речи