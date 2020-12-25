Президент Беларуси обращает внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Президент ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.



Александр Лукашенко подробно интересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Он пояснил, почему затронул этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека – это еще и психология, комфорт, удобство.