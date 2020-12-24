«Всегда мы ждём чего-то очень хорошего». Как готовились к Рождеству католики в Гродно

Новости Беларуси. В невероятной красоты Фарном костеле Гродно верующие в ожидании рождения Спасителя – о нем, согласно преданию, возвестит Вифлеемская звезда на небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как шла весь день подготовка к светлому празднику, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Красивейший костел Гродно – Фарный – один из трех в Беларуси, который имеет почетный статус «малой базилики», ведь место исторически значимое и намоленное. В храме всегда многолюдно, но сегодня особенно. Ведь Рождество Христово – один из ярких, словно Вифлеемская звезда, праздников для верующих людей.

Ясли для младенца, над ними склонились дева Мария и Иосиф, чуть поодаль – пастухи, овцы и ягнята. Колыбель с сеном пока пуста – фигурка Иисуса появится в ней ближе к ночи. Делать рождественские вертепы – здесь их называют шопки – это давняя трогательная традиция.

А еще наряжать дома и храмы: ставить вечнозеленую ель как знак постоянной надежды и украшать ее шарами, которые символизируют яблоко Адама и Евы – грех, который искупил сын Божий.

Двери костела открыты. В течение дня люди приходили на службы, зажигали свою свечу добра от Вифлеемского огня, который несколько дней назад в Беларусь доставили из Вифлеема – места, где родился Иисус Христос.

Это святой огонь. В каждый дом он приходит, и это Божье Тело. Приносит людям радость в каждый дом.

Святой такой день. Всегда создает очень хорошее отношение к близким, к друзьям, ко всем людям, которые живут на этой планете. Несет добро, радость. И всегда мы ждем чего-то очень хорошего.

У меня с детства в семье заложено, что Рождество – это самый важный праздник, который только может быть для семьи и вообще для костела. Поэтому обязательно сегодня надо прийти перед Рождеством, перед пастеркой – без этого никак.

– Рождество.

– А что в Рождество случилось, что произошло?

– Иисус родился.

Сегодня у католиков заканчивается период Адвента. Это месяц строжайшего поста. У алтаря установлен адвентский венок с четырьмя свечами. Его круглая форма символизирует вечность, а зеленый цвет – надежду. Поэтому на Рождество принято украшать входную дверь венком. Это знак того, что Христа ждут в этом доме. Но все же главное в сочельник не декорации, а молитва, милосердие и примирение.

Ян Кучинский, настоятель кафедрального собора святого Франциска Ксаверия:

Самым главным является наша встреча с Иисусом, то есть принятие его в наши сердца. Это главное – приготовиться духовно к этому празднеству. Исповедь, причастие, радость в душе, прощение. Также покой в семьях, в наших сердцах. Говорят, что в эту святую ночь даже животные разговаривают, а люди временами не умеют друг с другом общаться.

Само название «сочельник» происходит от слова «сочиво» – замоченные в воде зерна, чаще всего пшеницы. Они обязательно должны быть на рождественском столе. Также под скатерть кладут сено, это напоминает о том, где и как родился Спаситель. А сверху 12 постных блюд – по количеству апостолов.