«Есть жареные улитки, никак без шашлыков». Что можно приобрести на ярмарках у Дворца спорта и на Октябрьской площади?

До Нового года осталось меньше недели – встречать праздник в столице готовы. Уже сейчас в самом центре города размещены две ярмарки – одна на Октябрьской площади, другая около Дворца спорта.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»: Суммарно на двух площадках функционирует порядка 50 павильонов, здесь реализуется преимущественно продукция общественного питания, приготовленная на виду у покупателей, здесь можно приобрести сувенирную продукцию. Активные локации для деток – можно покататься на пони, работают аттракционы.

На Октябрьской площади размещены специальные ларьки с новогодними декорациями и игрушками. В этом сезоне популярен «вечный» календарь. Благодаря переворачивающимся кубикам можно собрать любой нужный день и месяц.

Для тех же, кто хочет подкрепиться, предусмотрели быстрые точки питания. В выходные дни повар не отходит от плиты, чтобы обеспечить каждого свежевыпеченным блинчиком.

Дарья Леонтьева, продавец: У нас собственное производство. Самое популярное у нас – ветчина и сыр. Дети очень любят с вишней, с творогом, медом. Балуют себя, родители им разрешают. Очень замечательно идет с картошкой, с грибами, картошка – сыр – грибы, с красной икрой, с красной рыбой.

Еще одна популярная точка около Немиги. Здесь организаторы стараются угодить даже самому капризному клиенту – размещены аттракционы, 5D-кинотеатр, демонстрационная баня, а также можно найти новогодние сувениры.

Марина Саевич, директор КУП «Минсквнешторгинвест»: Ярмарка «Колядный кирмаш» в настоящий момент – 28 домиков-шале с разнообразной едой, общепитом. Есть жареные улитки, никак без шашлыков – не только из мяса, но и из морепродуктов. Блинчики с разнообразной начинкой, жареные каштаны, кукуруза, армянская кухня.

1 января – выходной день, но не для ярмарочных площадок. С 14 часов дня нового 2021 года около Дворца спорта пройдет колядная программа – развлекать присутствующих будут ростовые куклы, звезды эстрады и экрана.

Марина Саевич:

Мы следим за отзывами горожан в средствах массовой информации. И как организаторы очень чутко стараемся реагировать на все замечания, если вдруг музыку надо поправить – добавляем зарубежных хитов. Необходимо добавить каких-то анимаций, развлечений – мы поставили 5D-кинотеатр, хотим чем-то удивить – мы поставили баньку и продажу елок одномоментно. Поэтому у нас будут и ремесленники с 29 по 31 декабря, и сейчас хенд-мейд изделия уже продаются, поэтому добро пожаловать. И каждый раз будем стараться чем-то удивлять.