Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе
Новости Беларуси. 29 августа стали известны подробности трагического случая с двухмесячным ребенком в Ганцевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец умер 13 августа после плановой вакцинации.
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Как сообщили в Минздраве, причиной смерти мог стать анафилактический шок после прививки, то есть аллергическая реакция на препарат.
Напомним, после нескольких уколов мальчик начал задыхаться. Спасти младенца не удалось. После трагедии была создана специальная комиссия. Эксперты провели оценку качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.
Людмила Легкая, начальник отдела Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Вероятной причиной критического состояния, приведшего к смерти ребенка, явилась анафилаксия, резвившаяся в следствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство.
Объем и порядок оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах был оказан полностью. При работе комиссии не установлено нарушений температурного режима при транспортировке и хранении вакцины на всех этапах.
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