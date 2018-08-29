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Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе

29 августа 2018 13:51
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Новости Беларуси. 29 августа стали известны подробности трагического случая с двухмесячным ребенком в Ганцевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец умер 13 августа после плановой вакцинации.

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Как сообщили в Минздраве, причиной смерти мог стать анафилактический шок после прививки, то есть аллергическая реакция на препарат.

Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе-1

Напомним, после нескольких уколов мальчик начал задыхаться. Спасти младенца не удалось. После трагедии была создана специальная комиссия. Эксперты провели оценку качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.

Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе-3

Людмила Легкая, начальник отдела Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Вероятной причиной критического состояния, приведшего к смерти ребенка, явилась анафилаксия, резвившаяся в следствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство.

Объем и порядок оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах был оказан полностью. При работе комиссии не установлено нарушений температурного режима при транспортировке и хранении вакцины на всех этапах.

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# Прививки детям

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