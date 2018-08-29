Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе

Новости Беларуси. 29 августа стали известны подробности трагического случая с двухмесячным ребенком в Ганцевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец умер 13 августа после плановой вакцинации. Мама погибшего после прививки мальчика рассказала, что произошло с сыном после инъекции Как сообщили в Минздраве, причиной смерти мог стать анафилактический шок после прививки, то есть аллергическая реакция на препарат.

Напомним, после нескольких уколов мальчик начал задыхаться. Спасти младенца не удалось. После трагедии была создана специальная комиссия. Эксперты провели оценку качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.