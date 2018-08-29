«Можно заработать 25-35 рублей»: белорусов приглашают подработать на уборке овощей и фруктов

На уборке сельхозпродукции можно подзаработать. Минчане могут принять участие в оплачиваемых общественных работах.
Они организованы на 52 объектах.
На уборке сельхозпродукции можно подзаработать. Минчане могут принять участие в оплачиваемых общественных работах.
Они организованы на 52 объектах.
Лилия Болгарчук, начальник отдела кадров агрокомбината «Ждановичи»:
Гражданин устраивается на работу при наличии соответствующей справки доступа к работе. Всех работников доставляют централизованно, на автобусах, к месту работы. По окончании рабочего дня всех централизованно доставляют в Минск.
В крестьянских хозяйствах отмечают: руки им всегда нужны.
Там готовы принять ещё больше помощников.
Время, чтобы подзаработать, ещё есть. Сельхозработы продлятся до ноября.