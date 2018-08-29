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«Можно заработать 25-35 рублей»: белорусов приглашают подработать на уборке овощей и фруктов

29 августа 2018 11:32
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На уборке сельхозпродукции можно подзаработать. Минчане могут принять участие в оплачиваемых общественных работах.

Они организованы на 52 объектах.

«Можно заработать 25-35 рублей»: белорусов приглашают подработать на уборке овощей и фруктов-1

Лилия Болгарчук, начальник отдела кадров агрокомбината «Ждановичи»:
Гражданин устраивается на работу при наличии соответствующей справки доступа к работе. Всех работников доставляют централизованно, на автобусах, к месту работы. По окончании рабочего дня всех централизованно доставляют в Минск.

В крестьянских хозяйствах отмечают: руки им всегда нужны.

Там готовы принять ещё больше помощников.

Время, чтобы подзаработать, ещё есть. Сельхозработы продлятся до ноября.

# Урожай # общество # Лилия Болгарчук

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