«Можно заработать 25-35 рублей»: белорусов приглашают подработать на уборке овощей и фруктов

Они организованы на 52 объектах.

На уборке сельхозпродукции можно подзаработать. Минчане могут принять участие в оплачиваемых общественных работах.

Лилия Болгарчук, начальник отдела кадров агрокомбината «Ждановичи»:

Гражданин устраивается на работу при наличии соответствующей справки доступа к работе. Всех работников доставляют централизованно, на автобусах, к месту работы. По окончании рабочего дня всех централизованно доставляют в Минск.

В крестьянских хозяйствах отмечают: руки им всегда нужны.

Там готовы принять ещё больше помощников.

Время, чтобы подзаработать, ещё есть. Сельхозработы продлятся до ноября.