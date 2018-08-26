Мама погибшего после прививки мальчика рассказала, что произошло с сыном после инъекции

Новости Беларуси. На неделе появился повод вернуться к происшествию двухнедельной давности – в Беларусь приехали представители компании-производителя прививки, которую сделали двухмесячному ребенку в Ганцевичском районе, после чего он умер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, родители привезли малыша на плановую вакцинацию в ФАП. После нескольких прививок мальчик начал задыхаться. Его госпитализировали, но спасти не удалось. Специалисты устанавливают причину смерти. Маленький гробик опустили в землю и вбили крест. Кирюша еще даже не прошел – прожил маленький путь – всего в два месяца и один день. Александр уже не первый раз приезжает на кладбище. Он не может проститься и понять, что его сыночка больше нет.

Александр Рабцевич:

Забавляешь его – у ребенка улыбка на всё лицо. За пустыми стеклянными глазами матери – разъедающая боль, а под черным платком – моментально проступившая седина. Как простить себе, ведь в то утро, отправляясь в местный ФАП на плановые прививки с малышом, она, по сути, отнесла его на смерть? Ольга Рабцевич:

Я шла, я боялась идти, потому что боюсь этих прививок. Но плановая, значит, надо. Мы с детства все получали эти прививки. По национальному календарю прививок, в два месяца ставят сразу две вакцины. Вот и в тот день Кирилл сперва получил инъекцию французского производства от полиомиелита, следом вкололи корейскую 5 в 1 – дифтерия, столбняк, гепатит В, гемофильная инфекция и коклюш. Медики уверяют: две прививки в один день – общемировая практика. Еще в ФАПе малыш побледнел. Ольга Рабцевич:

Я говорю: «Делайте. Я мама. Я паникую. Делайте что-нибудь, потому что никогда таким белым не был». Она говорит: «Давайте колоть адреналин. Сколько колоть – 0,3 или 3?». Не знали, какую дозу правильно ввести. В скорой тоже ему дали укол – не знаю, какой. После этого у него слюна с кровью пошла. В реанимации врачи пытались спасти ребенка, но, увы, констатировали: «Мы сделали всё возможное».

В тот злополучный день в этом же ФАП сделали такой же набор прививок и двухмесячной Ульяне.

Для перестраховки медики Ульяну забрали для круглосуточного контроля в больницу. Через двое суток девочку уже выписали.

Виктория Вадейко:

Врач ни в чем не виноват: она же не знает, что в этих ампулах. Ей распоряжение дали – она дала укол. Трагедию расследуют. Есть уже результаты вскрытия погибшего ребенка. По рассказам родителей, в заключении – все органы здоровы. Через месяц станут известны результаты химической экспертизы.