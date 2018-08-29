В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе
Новости Беларуси. 29 августа в Министерстве здравоохраения рассказали о подробностях трагического случая с двухмесячным ребенком в Ганцевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец умер 13 августа после плановой вакцинации.
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Вакцина, которую ввели ребенку, в Беларуси не зарегистрирована. Решение о закупке было принято в 2017 году после того, как возникла критическая ситуация с препаратом российского производства. Он несколько раз браковался и возвращался поставщику. Такая ситуация могла сорвать национальный календарь прививок. В результате было принято решение закупить вакцину «Эупента».
Сергей Марченко, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси:
В соответствии с законом «О лекарственных средствах», в Республике Беларусь допускается применение незарегистрированных лекарственных средств. Все эти случаи детально описываются и в законе, и в других законодательных актах – как сама процедура ввоза самих препаратов, так и процедура получения таких разрешений. В соответствии с этими процедурами, такое разрешение для этой вакцины было выдано.
Расследование по факту смерти младенца продолжается.
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