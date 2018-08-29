В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе

Новости Беларуси. 29 августа в Министерстве здравоохраения рассказали о подробностях трагического случая с двухмесячным ребенком в Ганцевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец умер 13 августа после плановой вакцинации. Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе

Вакцина, которую ввели ребенку, в Беларуси не зарегистрирована. Решение о закупке было принято в 2017 году после того, как возникла критическая ситуация с препаратом российского производства. Он несколько раз браковался и возвращался поставщику. Такая ситуация могла сорвать национальный календарь прививок. В результате было принято решение закупить вакцину «Эупента».