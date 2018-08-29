Рейд СТВ: можно ли искоренить мини-полигоны твёрдых бытовых отходов в белорусской глубинке?

Новости Беларуси. Экологи отмечают изменения в лучшую сторону в ситуации с твердыми бытовыми отходами в белорусской глубинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культура раздельного сбора мусора постепенно становится частью быта жителей малых населенных пунктов.

Александр Добриян, СТВ: Тот, кто хоть раз самостоятельно пробовал избавиться от того же строительного мусора, знает, насколько это непростое дело. Крупные полигоны у областных центров и Минска охраняются не хуже военных баз. Их услуги стоят недешево. Однако, как показывает жизнь, есть способ избавиться от мусора бесплатно: найти вот такой мини-полигон в глубинке. За полчаса здесь можно было бы выгрузить не одну машину самого опасного мусора – никто не помешал бы.

Свободному доступу удивились даже экологи. Говорят, что эта ситуация скорее исключение из правил. Так было лет пять назад. Теперь все по-другому. Контроль жестче, подходы профессиональнее. Косвенное подтверждение даже на оставшемся временно без охраны полигоне – ничего запрещенного не нашлось. Как и на следующем, где охрана оказалась на месте.

Дмитрий Кумицкий, работник по благоустройству КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»: Поставили шлагбаум, повесили замок. По кругу ты нигде не заедешь, не высыпешь ничего. Раньше, когда шлагбаум был открытый или вообще его не было, приходишь – кучи лежат. Сейчас такого нет.

Рейд подтверждает: мини-полигоны твердых бытовых отходов в районах сегодня массово приведены в надлежащий вид. А для искоренения грубых нарушений экологического законодательства оказалось достаточным, чтобы хозяин наконец-то стал хозяином и навел порядок на своей территории.

Мы видим, что здесь размещаются отходы только коммунальные, промышленных отходов здесь нет.

Недостаточное извлечение из мусора вторичных ресурсов – наиболее часто встречающееся сегодня в глубинке нарушение.

Дмитрий Кумицкий:

Очень много вторсырья попадает на полигон. Надо борьбу вести по деревням, чтобы именно там разделяли мусор. Тогда меньше мусора будет у нас на полигоне.

Если разделить мусор забыли, его все равно отсортируют. Хоронить вторичные ресурсы на полигонах сегодня слишком дорогое удовольствие. За год только в Гомельском районе извлечение вторичных ресурсов из бытовых отходов увеличили в двое.