Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026-м

Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Передвижные флюорографические кабинеты отечественного производства оборудованы всем необходимым для массовых рентгенологических обследований. Столичные медучреждения уже используют подобные комплексы, каждый из которых проводит около 12 тысяч исследований в год. Они востребованы не только для плановых осмотров, но и как временная замена стационарному оборудованию в случае его поломки.

Светлана Тумашик, главный врач центра фтизиопульмонологии, главный внештатный фтизиатр комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Данный вид исследования – это, конечно, скрининговый метод. При профилактических осмотрах, как правило, около 1 % мы находим патологии. В большинстве своих случаев, 45 % – это воспалительные заболевания легких. Также мы находим специфические заболевания – туберкулез, саркоидоз. Процента 24 % – это онкологические заболевания. Остальное – это сердечно-сосудистые и другие заболевания, более реже.

Также в столице закуплены мобильные кабинеты цифровой маммографии «Маммоэкспресс». Ими оснащены 22-я и 11-я поликлиники. С помощью таких комплексов выезжают на предприятия и в организации, проводят профилактические акции по диагностике заболеваний молочной железы. «Маммоэкспресс» также аппарат отечественного производства.