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Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026-м

12 февраля 2026 17:58
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Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026-м-2

Передвижные флюорографические кабинеты отечественного производства оборудованы всем необходимым для массовых рентгенологических обследований. Столичные медучреждения уже используют подобные комплексы, каждый из которых проводит около 12 тысяч исследований в год. Они востребованы не только для плановых осмотров, но и как временная замена стационарному оборудованию в случае его поломки.

Мобильные комплексы «Пульмоэкспресс» планируют закупить для здравоохранения Минска в 2026-м-4

Светлана Тумашик, главный врач центра фтизиопульмонологии, главный внештатный фтизиатр комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Данный вид исследования – это, конечно, скрининговый метод. При профилактических осмотрах, как правило, около 1 % мы находим патологии. В большинстве своих случаев, 45 % – это воспалительные заболевания легких. Также мы находим специфические заболевания – туберкулез, саркоидоз. Процента 24 % – это онкологические заболевания. Остальное – это сердечно-сосудистые и другие заболевания, более реже.

Также в столице закуплены мобильные кабинеты цифровой маммографии «Маммоэкспресс». Ими оснащены 22-я и 11-я поликлиники. С помощью таких комплексов выезжают на предприятия и в организации, проводят профилактические акции по диагностике заболеваний молочной железы. «Маммоэкспресс» также аппарат отечественного производства.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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