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В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур

20 марта 2023 16:17
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Новости Беларуси. Старт весенней посевной кампании – 2023 на юге страны. В Брестской области в процесс включились 10 из 16 районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для успешной работы всего хватает, а вот времени мало. Первым в поля отправляют овес, в отдельных хозяйствах уже принялись за сев ярового ячменя. В Жабинковском районе речь идет о массовом выходе техники в поля.

Какие планы на сезон? Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пыль столбом, а ведь на календаре только март. Поговорка «Сей овес в грязь – будешь князь» в хозяйстве «Хмелево» не работает. Здесь суперлегкие почвы. А потому каждый день здесь рабочий.

К севу в Жабинковском районе приступили еще на прошлой неделе. Технику не останавливали и в выходные. Овес в землю отправляют на максимальных скоростях, чтобы захватить влагу. У механизатора Виктора Чаквина свой спидометр на успех. За три года отсеял более 5 тысяч гектаров, о чем сообщает бортовой компьютер. Он же так же точно контролирует каждый шаг в поле.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-4

Виктор Чаквин, механизатор сельхозпредприятия «Хмелево»:
Предварительный высев, там несколько секунд, потом должен держать скорость на зеленом. Если быстрее, компьютер выключит сеялку. И когда медленнее, выключит. Все время должен держаться на зеленом.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-7

Вслед за овсом в хозяйстве перейдут на ячмень. Под него отвели 210 гектаров. В полях вся энергонасыщенная техника, а многофункциональные сеялки позволяют вместе с семенами вносить фосфорные удобрения. Темп работ диктует погода.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-10

Валентин Козлюк, главный агроном сельхозпредприятия «Хмелево»:
Сейчас хорошо – солнце, поднялись среднесуточные температуры, ночных заморозков почти нет. Так все готово, к севу мы готовы. Сейчас влага очень быстро уходит, земля иссыхает.

Брестские аграрии уже засеяли 2 тысячи гектаров, а по плану на весну отводят более 100 тысяч под ранние зерновые. По характеру работ в Жабинковском районе уже можно говорить о массовом севе. В каждом из хозяйств техника в полях.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-13

Григорий Панасюк, первый заместитель председателя Жабинковского райисполкома:
Мы начинаем сеять те участки, где может зайти техника, пускай это не полностью поле, отрезая отдельные участки, мы их засеем позже. Для наших сельхозпредприятий, чтобы закончить сев ранних яровых, необходимо в среднем 12-14 дней. Если погода позволит и не будет осадков, мы справимся за эти сроки.

В Брестской области 10 из 16 районов приступили к севу ранних яровых культур-16

В Беларуси также начали подкармливать озимые зерновые, рапс, сурепицу и многолетние травы. Хозяйства запасаются минеральными удобрениями. Ведь как известно: у рачительного хозяина каждый год урожайный.

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# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая # Григорий Панасюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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