«Вербовка по всем последним случаям проходила в соцсетях»: как искать работу за границей в Интернете

Новости Беларуси. Как распознать мошенников, которые зазывают в И нтернет е на работу за рубежом, рассказали в программе « Открыт ый разговор».

Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:

Вся вербовка, особенно, которая касается сексуальной эксплуатации, по всем последним случаям, которые были в нашей организации, проходила в социальных сетях. Особенно, в сети «Вконтакте». Если посмотреть на переписку, что Вам сразу говорят? Что, во-первых, всё легально.

Но Вам говорят, что Вам оформят всё за 5 дней.