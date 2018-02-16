«Вербовка по всем последним случаям проходила в соцсетях»: как искать работу за границей в Интернете

Новости Беларуси. Как распознать мошенников, которые зазывают в Интернете на работу за рубежом, рассказали в программе «Открытый разговор».
Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:
Вся вербовка, особенно, которая касается сексуальной эксплуатации, по всем последним случаям, которые были в нашей организации, проходила в социальных сетях. Особенно, в сети «Вконтакте». Если посмотреть на переписку, что Вам сразу говорят? Что, во-первых, всё легально.
Но Вам говорят, что Вам оформят всё за 5 дней.
Надо знать, что рабочую визу реально оформить невозможно. Когда Вам говорят: «Ты выезжаешь по туристической, а мы тебе переоформим», – это тоже невозможно. Когда Вам говорят, что: «Ты приедешь, босс тебе даст трудовой договор, посмотришь и подпишем». Подписывать надо всё на территории Беларуси, потому что, скорее всего, ты уже никакой трудовой договор не увидишь. И очень важно не попадать в долговую кабалу.