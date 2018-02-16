Сколько белорусов, на самом деле, уезжают на заработки за рубеж?

Новости Беларуси. По статистике, в 2017 году порядка 11 тысяч белорусов выехало на заработки за границу. Р еальная ли это цифра, обсуждали в программе « Открыт ый разговор».

Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:

Значительно больше. Потому что статистика, которую даёт Департамент по гражданству и миграции – это статистика только тех людей, которые обратились в фирмы-лицензиаты в Республике Беларусь, заключили с ними договор на содействие в трудоустройстве. Эти трудовые контракты регистрируются в подразделениях по гражданству и миграции.

И вот только эти граждане попали в статистику.