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Сколько белорусов, на самом деле, уезжают на заработки за рубеж?

16 февраля 2018 19:20
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Новости Беларуси. По статистике, в 2017 году порядка 11 тысяч белорусов выехало на заработки за границу. Реальная ли это цифра, обсуждали в программе «Открытый разговор».

Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:
Значительно больше. Потому что статистика, которую даёт Департамент по гражданству и миграции – это статистика только тех людей, которые обратились в фирмы-лицензиаты в Республике Беларусь, заключили с ними договор на содействие в трудоустройстве. Эти трудовые контракты регистрируются в подразделениях по гражданству и миграции.

И вот только эти граждане попали в статистику.

Геннадий Апанасенко, заместитель председателя Минского городского комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
В эту цифру ещё не входят те же граждане Республики Беларусь, которые уже выехали за границу, проживают там и работают длительное время.

Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»

# общество # Работа # Елена Нестерук # Геннадий Апанасенко

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