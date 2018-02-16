Договор подряда или трудовой: какой заключать при выезде на работу за границу?

Новости Беларуси. Разницу между документами при трудоустройстве за рубежом объяснили в программе «Открытый разговор».

Геннадий Апанасенко, заместитель председателя Минского городского комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Если наши граждане выезжают на работу за границу и оформляют не трудовой договор, а договор подряда, тогда уже не действует норма минимального размера оплаты труда, который в стране. А у нас граждане открыли, почитали: за час работы, допустим, в Европе, в развитой стране – столько-то евро.

«О, я с радостью туда поеду».