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Договор подряда или трудовой: какой заключать при выезде на работу за границу?

16 февраля 2018 19:53
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Новости Беларуси. Разницу между документами при трудоустройстве за рубежом объяснили в программе «Открытый разговор».

Геннадий Апанасенко, заместитель председателя Минского городского комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Если наши граждане выезжают на работу за границу и оформляют не трудовой договор, а договор подряда, тогда уже не действует норма минимального размера оплаты труда, который в стране. А у нас граждане открыли, почитали: за час работы, допустим, в Европе, в развитой стране столько-то евро.

«О, я с радостью туда поеду».

Трудовой договор это уже совершенно другое. Есть международное законодательство, есть национальное трудовое законодательство.

Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»

# общество # Работа # Геннадий Апанасенко

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