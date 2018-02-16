Работа за рубежом при помощи фирмы-посредника: какие документы нужно требовать?

Новости Беларуси. Что нужно учесть, если Вы трудоустраиваетесь за границу не самостоятельно, а при помощи посредника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:

Прежде всего, требовать наличия лицензии. Фирма не имеет права трудоустраивать к посреднику за границу. Фирма должна Вас трудоустроить туда к конкретному нанимателю. Всегда надо помнить, что не надо никогда оплачивать никакие расходы до того, как Вас трудоустроили. Согласно закону «О внешней трудовой миграции», Вы платите фирме-посредникутолько в той ситуации, когда фирма Вас уже трудоустроила.

То есть, выполнила все свои обязательства.