Работа за рубежом при помощи фирмы-посредника: какие документы нужно требовать?

Новости Беларуси. Что нужно учесть, если Вы трудоустраиваетесь за границу не самостоятельно, а при помощи посредника, рассказали в программе «Открытый разговор».
Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:
Прежде всего, требовать наличия лицензии. Фирма не имеет права трудоустраивать к посреднику за границу. Фирма должна Вас трудоустроить туда к конкретному нанимателю. Всегда надо помнить, что не надо никогда оплачивать никакие расходы до того, как Вас трудоустроили. Согласно закону «О внешней трудовой миграции», Вы платите фирме-посредникутолько в той ситуации, когда фирма Вас уже трудоустроила.
То есть, выполнила все свои обязательства.
И у Вас на руках должны быть документы, которые будут подтверждать, что Вы, действительно, заключили договор, что наниматель Вас ждёт, что наниматель прошёл все процедуры в своей стране. Он получает разрешение на приём иностранцев в компетентных органах, эти разрешения официальные тоже должны все быть. Причём, бывает такая ситуация, что фирма просит деньги за получение вот этого разрешения на приём иностранцев. Этого тоже делать нельзя. Дело в том, что в большинстве стран это – либо, вообще, бесплатная процедура для нанимателя, либо сам наниматель обязан платить за это. И, конечно, очень внимательно читайте тот трудовой договор, который Вам дают подписывать. Доверяй, но проверяй. Был такой случай, когда наниматель сказал: «Я хочу посмотреть, по какому трудовому договору Вы тут работаете», – взял документ, на глазах порвал у граждан. И охрана просто выкинула людей из фирмы.