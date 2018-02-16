Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Что нужно знать о работе за границей? Как распознать вербовщика и не попасть в трудовое рабство? Это обсуждали в программе «Открытый разговор».

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