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Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»

16 февраля 2018 16:53
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Новости Беларуси. Что нужно знать о работе за границей? Как распознать вербовщика и не попасть в трудовое рабство? Это обсуждали в программе «Открытый разговор».

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# общество # Работа # Елена Нестерук # Геннадий Апанасенко

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