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«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения

28 июля 2022 14:12
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Новости Беларуси. Пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев отнесут к пешеходам. В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения-1

В мероприятии приняло участие руководство столичной Госавтоинспеции и представители велосипедных клубов и шерингов. Владельцам средств персональной мобильности будет предписано передвигаться по велосипедной дорожке. А при ее отсутствии – по тротуару либо обочине со скоростью не выше 25 километров в час, при этом не создавая препятствия для пешеходов. До внесения изменений в ПДД, передвижение на таких устройствах не было регламентировано.

«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения-4

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С сентября 2022 года вступают изменения в правила дорожного движения, касающиеся действий велосипедистов, в части того, что им будет разрешено (не спешиваясь) пересекать проезжую часть по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу.

«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения-7

Игорь Сущенко, инструктор езды на моноколесе:
Это замечательная встреча, с помощью которой все вместе, в том числе и начальником ГАИ, можно корректировать поправки в правила дорожного движения, в том числе для моноколеса. Мы считаем, что участвовать в таких мероприятиях – это очень здорово и полезно.

«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения-10

Евгений Гутарович, тренер велосипедного клуба:
Должны проводить такие мероприятия. Безусловно, для нас – самокатчиков, каршеринга – это очень важное мероприятие, потому что мы должны все-таки находить какие-то общие консенсусы. Велосипед входит в нашу культуру потихонечку. Безусловно, надо обращать внимание уже на велосипедистов.

«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения-13

Пользователи средств персональной мобильности должны будут снижать скорость при подъезде к пересечению с проезжей частью, использовать активный свет в темное время суток. Среди рекомендаций также использование шлема.

# Правила дорожного движения # общество # Сергей Бабич # Игорь Сущенко # Евгений Гутарович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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