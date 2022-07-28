«Велосипед входит в нашу культуру». В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения

Новости Беларуси. Пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев отнесут к пешеходам. В Минске обсудили нововведения в организацию дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняло участие руководство столичной Госавтоинспеции и представители велосипедных клубов и шерингов. Владельцам средств персональной мобильности будет предписано передвигаться по велосипедной дорожке. А при ее отсутствии – по тротуару либо обочине со скоростью не выше 25 километров в час, при этом не создавая препятствия для пешеходов. До внесения изменений в ПДД, передвижение на таких устройствах не было регламентировано.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С сентября 2022 года вступают изменения в правила дорожного движения, касающиеся действий велосипедистов, в части того, что им будет разрешено (не спешиваясь) пересекать проезжую часть по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу.

Игорь Сущенко, инструктор езды на моноколесе:

Это замечательная встреча, с помощью которой все вместе, в том числе и начальником ГАИ, можно корректировать поправки в правила дорожного движения, в том числе для моноколеса. Мы считаем, что участвовать в таких мероприятиях – это очень здорово и полезно.

Евгений Гутарович, тренер велосипедного клуба:

Должны проводить такие мероприятия. Безусловно, для нас – самокатчиков, каршеринга – это очень важное мероприятие, потому что мы должны все-таки находить какие-то общие консенсусы. Велосипед входит в нашу культуру потихонечку. Безусловно, надо обращать внимание уже на велосипедистов.