«Горел весь юг Турции». Работники МЧС рассказывают яркие истории из службы

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

С какими трудностями вы сталкиваетесь на выездах?

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделения Минского городского управления МЧС:

Мы можем сталкиваться с большими высотами. Например, сегодня самое высокое здание – это 126 метров. Это 43 этажа. Сталкиваемся с продолжительными туннелями. Допустим, туннель метрополитена сегодня составляет два километра. Это высокая температура, узкие проемы, неправильно припаркованные автомобили во дворах, люди периодически не уступают движение автомобилям со звуковой и световой сигнализацией. Несмотря на это, мы справляемся со всеми ситуациями. Кристина Сущеня, СТВ:

Жители большого города действительно привыкли: что бы ни случилось, будь то авария, затопление, кот на дереве, нужно звонить в МЧС. Расскажите о недавнем необычном выезде.

Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

При проведении строительно-монтажных работ работнику башенного крана стало плохо, на высоте в 50 метров он не мог самостоятельно покинуть кабину крана, и нам пришлось к нему подниматься по самому крану. А дальше было самое трудное: нужно было его сгруппировать и с помощью веревок спустить на землю. Пришлось спускаться вместе с ним, сопровождая его, психологически поддерживая. Илона Волынец:

Сергей Владимирович, вы стоите и скромничаете, а на самом деле каждый год вы вместе со своими коллегами отправляетесь за рубеж, чтобы помогать своим коллегам в том числе тужить пожары. Может быть, вспомните одну из своих последних командировок? Как это было? Потому что обычно мы о вас рассказываем в новостях, но при этом не знаем, кто же те отважные летчики.

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:

Да, это не секрет, мы уже порядка десяти лет помогаем в ликвидации пожаров за территорией Республики Беларусь. У нас был опыт работы в Грузии, в Греции, сейчас мы вплотную работаем с Турцией. Это, конечно, неоценимый опыт для наших экипажей. Работа там очень сложная, связана она с постоянным риском, с малыми высотами, очень высокими температурами. Вместе с нами работают коллеги из других стран. Бывают ситуации, когда на одном пожаре могут присутствовать до 50 вертолетов. Прошлый год, пожалуй, был один из самых тяжелых. В новостях показывали: горел весь юг Турции. Ничего, справились. В этом году продолжаем там работать. Хочется моим коллегам, которые работают сейчас за границей, пожелать безопасных полетов и поменьше пожаров. Поверьте, лучше такие пожары ликвидировать где-нибудь на полигоне в учебной ситуации. Кристина Сущеня:

Любое происшествие – это в первую очередь паника у людей. Как вам удается так мастерски успокаивать людей в безвыходных ситуациях?