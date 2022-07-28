«Намолот составляет 1400 тонн». Как проходит уборочная в центральном регионе?

Новости Беларуси. В центральном регионе завершили уборку озимого ячменя. Намолот составил около 120 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего аграрии убрали свыше 45 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общий каравай уже составляет 214 тысяч тонн. По темпам уборки лидируют Клецкий и Стародорожский районы. Здесь прошли треть. В Дзержинском необходимо убрать около 17 тысяч 300 гектаров. На сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» план уборки – свыше 4 тысяч 700 гектаров. На полях задействовано около 30 единиц техники.

Ольга Велюга, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Намолот составляет 1 400 тонн. Частично начали уборку озимой пшеницы, озимого рапса, ярового ячменя. И закрыли план уборки озимого ячменя. В этом году у нас вводится в эксплуатацию новый зерно-сушильный комплекс в Даниловичах.