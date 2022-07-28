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«Намолот составляет 1400 тонн». Как проходит уборочная в центральном регионе?

28 июля 2022 14:11
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Новости Беларуси. В центральном регионе завершили уборку озимого ячменя. Намолот составил около 120 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Намолот составляет 1400 тонн». Как проходит уборочная в центральном регионе?-1

Всего аграрии убрали свыше 45 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общий каравай уже составляет 214 тысяч тонн. По темпам уборки лидируют Клецкий и Стародорожский районы. Здесь прошли треть. В Дзержинском необходимо убрать около 17 тысяч 300 гектаров. На сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» план уборки – свыше 4 тысяч 700 гектаров. На полях задействовано около 30 единиц техники.

«Намолот составляет 1400 тонн». Как проходит уборочная в центральном регионе?-4

Ольга Велюга, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Намолот составляет 1 400 тонн. Частично начали уборку озимой пшеницы, озимого рапса, ярового ячменя. И закрыли план уборки озимого ячменя. В этом году у нас вводится в эксплуатацию новый зерно-сушильный комплекс в Даниловичах.

«Намолот составляет 1400 тонн». Как проходит уборочная в центральном регионе?-7

Пока аграрии убирают хлеб, в районах продолжается подготовка к «Дожинкам». Преображается и агрогородок Заболотье. Ему принимать нынче праздник Дзержинского района. Здесь завершается строительство двух 12-квартирных жилых домов. Параллельно обновляют фасады и крыши местного дома культуры и учебно-педагогического комплекса детский сад – базовая школа.

# Уборочная кампания # общество # Ольга Велюга # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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