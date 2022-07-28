Самые занятые в МЧС – это диспетчеры. Сколько поступает звонков в спасательную службу?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : Сколько примерно звонков поступает по линии «101»? Может быть, есть какая-то статистика?

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:

Есть статистика. В центр оперативного управления при штатном режиме ежесуточно поступает до тысячи звонков. Если в город приходит сильный дождь, сильный ветер, снегопад, то количество звонков может возрасти до пяти тысяч.

Илона Волынец:

Тысяча звонков каждые сутки?

Сергей Федорцов:

Да. Ежесуточно тысяча звонков, а достигает до пяти, когда, допустим, был Хавьер в 2013 году, – пять тысяч звонков, причем три тысячи за два часа. Есть пустые звонки, когда человек просто звонит поговорить, человек где-то в нетрезвом состоянии пытается вызвать такси через «101», тем самым это отвлекает диспетчеров от основной работы.

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