Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху

Новости Беларуси. Православные всего мира готовятся встретить важнейший христианский праздник – Пасху. Сегодня – Великая Суббота, последний день Страстной недели и строгого поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Христа. В знак скорби и тишины по Спасителю этот день еще называют тихой субботой. Сегодня традиционно красят яйца и пекут куличи.

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Правда, в 2020 году эпидситуация внесла коррективы в праздник. Хоть богослужения в белорусских храмах и не отменяются, верующим, особенно пожилым, рекомендовано все же отказаться от посещения церквей.