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Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху

18 апреля 2020 11:38
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Новости Беларуси. Православные всего мира готовятся встретить важнейший христианский праздник – Пасху. Сегодня – Великая Суббота, последний день Страстной недели и строгого поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху-1

Верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Христа. В знак скорби и тишины по Спасителю этот день еще называют тихой субботой. Сегодня традиционно красят яйца и пекут куличи.

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Правда, в 2020 году эпидситуация внесла коррективы в праздник. Хоть богослужения в белорусских храмах и не отменяются, верующим, особенно пожилым, рекомендовано все же отказаться от посещения церквей.

Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху-4

Тем более, что национальные телеканалы в течение дня, а также в пасхальную ночь организовали серию прямых трансляций из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху-7

Смотрите их в эфире «Беларусь-3» и «НТВ-Беларусь». 

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Присоединяется к этому праздничному телемарафону и команда СТВ. Смотрите прямую трансляцию пасхального богослужения из Жировичского Свято-Успенского монастыря. Начало 18 апреля в 23:30 на СТВ. Встретим Светлое Христово Воскресение вместе!

Великая Суббота. Православные всего мира готовятся встретить Пасху-10

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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