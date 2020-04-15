Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь просит верующих в дни Страстной седмицы и празднования Пасхи воздержаться от посещения храмов и молиться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это важно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Впрочем, это не помешает верующим принять участие в богослужениях дистанционно, в режиме онлайн. Советует именно таким образом встретить Светлое Христово Воскресение митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Национальные телеканалы в ближайшие дни, а также в пасхальную ночь организуют серию прямых трансляций из церквей, из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите их в эфире «Беларусь 3» и «НТВ-Беларусь».