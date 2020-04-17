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«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД

17 апреля 2020 22:00
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД-1

Из-за необычно теплой зимы сезон мотолюбителей открылся раньше обычного. За последние три месяца уже два ДТП с участием мотоциклистов: погиб один байкер, второй получил тяжелые ранения. Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрестков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования.

«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД-3

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:
Одними из мер снижения тяжести последствий для мотоциклистов являются меры личной защищенности, а именно использование мотокостюма, а также в обязательном порядке передвижение на мотоцикле в мотошлеме. Также в мотошлеме и в застегнутом виде должен передвигаться и пассажир.

«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД-5

Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:
На мотоцикле в случае любого ДТП весь удар принимает на себя пилот. Если на машине ты едешь, у тебя есть каркас безопасности, то в случае с водителем мотоцикла основной урон, ущерб на себя принимает водитель мотоцикла, потому что он ничем не защищен.

«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД-7

Также мотоциклистам советуют внимательнее оценивать дорожную обстановку, ведь зачастую виновниками ДТП являются и сами мотолюбители.

«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД-9
# ГАИ # Любовь Трепашко

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