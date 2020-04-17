«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за необычно теплой зимы сезон мотолюбителей открылся раньше обычного. За последние три месяца уже два ДТП с участием мотоциклистов: погиб один байкер, второй получил тяжелые ранения. Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрестков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования.

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:

Одними из мер снижения тяжести последствий для мотоциклистов являются меры личной защищенности, а именно использование мотокостюма, а также в обязательном порядке передвижение на мотоцикле в мотошлеме. Также в мотошлеме и в застегнутом виде должен передвигаться и пассажир.

Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:

На мотоцикле в случае любого ДТП весь удар принимает на себя пилот. Если на машине ты едешь, у тебя есть каркас безопасности, то в случае с водителем мотоцикла основной урон, ущерб на себя принимает водитель мотоцикла, потому что он ничем не защищен.