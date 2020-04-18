Новые данные от Минздрава по коронавирусу. Что известно на 18 апреля

Новости Беларуси. На 18 апреля в Беларуси сделано 92 709 тестов на коронавирус, для тестирования задействованы 25 лабораторий.

Как сообщает Минздрав, в настоящее время в больницах лечение проходят 3282 человека. 458 пациентов – вылечились и были выписаны. В отношении ещё 510 человек проводится уточняющая диагностика.

Умерли 45 пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19.

На неделе в Минск прилетел самолёт с гуманитарным грузом из Китая.