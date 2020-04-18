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Новые данные от Минздрава по коронавирусу. Что известно на 18 апреля

18 апреля 2020 11:12
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Новости Беларуси. На 18 апреля в Беларуси сделано 92 709 тестов на коронавирус, для тестирования задействованы 25 лабораторий. 

Как сообщает Минздрав, в настоящее время в больницах лечение проходят 3282 человека. 458 пациентов – вылечились и были выписаны. В отношении ещё 510 человек проводится уточняющая диагностика. 

Умерли 45 пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19. 

На неделе в Минск прилетел самолёт с гуманитарным грузом из Китая.

Доставлены экспресс-тесты, респираторы, маски повышенной защиты, очки, специальные костюмы и лекарства (здесь подробности). 

# Коронавирус # общество

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