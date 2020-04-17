«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скорректирован порядок проведения капитальных ремонтов, оказания бытовых услуг населению. Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов Изменения касаются прежде всего мероприятий, связанных с посещением квартир. По договоренности с жильцами посещение квартир для ремонта могут перенести на более поздний срок. Большинство работ сейчас выполняется на улице, не заходя внутрь.

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:

Рабочие, которые работают на жилых домах, предупреждены о сегодняшней ситуации. Поэтому меры усилены, рабочие работают все обязательно в перчатках, в масках, респираторы. И плюс, если в квартиру заходят, обязательно бахилы.