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«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

17 апреля 2020 22:03
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Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?-1

Скорректирован порядок проведения капитальных ремонтов, оказания бытовых услуг населению.

Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов

Изменения касаются прежде всего мероприятий, связанных с посещением квартир. По договоренности с жильцами посещение квартир для ремонта могут перенести на более поздний срок. Большинство работ сейчас выполняется на улице, не заходя внутрь.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?-4

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
Рабочие, которые работают на жилых домах, предупреждены о сегодняшней ситуации. Поэтому меры усилены, рабочие работают все обязательно в перчатках, в масках, респираторы. И плюс, если в квартиру заходят, обязательно бахилы.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?-7

Изменился и порядок оказания платных бытовых услуг. Например, работники ЖКХ будут выезжать только на аварийные случаи. В консультировании и вызове специалиста на дом для проведения обследования жильцам пока будет отказано. Плановый осмотр жилфонда также перенесен на более поздний срок.

# Коронавирус # общество # Александр Исаков # Фотофакт

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