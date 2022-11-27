Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?

Польша продлила протяженность электронного забора на границе с Беларусью. Бетонную стену (5,5 метра в высоту, более 186 километров в длину) списали точь-в-точь с американского проекта, который Трамп собирался строить в Мексике, но нарисовался он в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Польша называет свою границу самой защищенной в Европе, а мы добавим, что и самой дорогой. В бетон закатали буквально тонны денег. Общие затраты уже превышают 350 миллионов долларов. «Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?

Но дурной пример заразителен. Вслед за Польшей взялась за большую стройку и Украина. Посмотреть, как возводят разграничительные стены, на южную границу отправилась наша съемочная группа.

Сегодня стена растянулась примерно на полтора километра вдоль границы со стороны Волынской области Украины. По ТВ Незалэжной говорят, что похожие работы продолжаются и в Житомирской, и Ровенской областях. За чей счет банкет и каким будет финальный чек, пока неизвестно. Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор.

Есть с чем сравнить, ведь не так давно поляки нагородили. Если сложить расходы на строительство самого сооружения и на его охрану за два последних года, выходит кругленькая сумма. Полякам пришлось потратить около миллиарда долларов. Немного технических данных «европейского барьера»: ограждение на белорусско-польской границе высотой в 5,5 метра имеет бетонное основание на метр в глубину и электронное оборудование для объективного контроля.

Сам проект списали с американского. Известную стену в США на пороге Мексики возводили десятилетия, а Трамп даже за счет стеностроительства пытался набить политические очки. Впрочем, метод отгораживаться – в геополитике весьма популярная мера.

Одно из самых больших современных решений – это стена между Саудовской Аравией и Ираком, аналогичные заграждения построены на западном берегу реки Иордан, между Израилем и Палестиной. Между прочим, ежегодная стоимость поддержания израильской стены в рабочем состоянии – около 260 миллионов долларов.

Есть подобное сооружение и между Индией и Пакистаном.

Бесспорно, самая же известная стена в истории человечества – Великая Китайская. Однако и она в свое время оказалась неэффективной в военном плане – это был, скорее, символ, который отделял цивилизацию от варварства. Сегодня кого-либо удивить стеной сложно, и уж тем более это вряд ли получится у украинских военных.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Издавна забор создавал эффект защищенности. Люди ограждаются, отделяясь от внешнего мира. Но разве в действительности забором отгородиться от истинных любопытных глаз? Скорее всего, это для психологического равновесия.