Прямой эфир

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?

27 ноября 2022 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша продлила протяженность электронного забора на границе с Беларусью. Бетонную стену (5,5 метра в высоту, более 186 километров в длину) списали точь-в-точь с американского проекта, который Трамп собирался строить в Мексике, но нарисовался он в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Польша называет свою границу самой защищенной в Европе, а мы добавим, что и самой дорогой. В бетон закатали буквально тонны денег. Общие затраты уже превышают 350 миллионов долларов.

«Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-1

Но дурной пример заразителен. Вслед за Польшей взялась за большую стройку и Украина. Посмотреть, как возводят разграничительные стены, на южную границу отправилась наша съемочная группа.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-4

Сегодня стена растянулась примерно на полтора километра вдоль границы со стороны Волынской области Украины. По ТВ Незалэжной говорят, что похожие работы продолжаются и в Житомирской, и Ровенской областях. За чей счет банкет и каким будет финальный чек, пока неизвестно.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-7

Есть с чем сравнить, ведь не так давно поляки нагородили. Если сложить расходы на строительство самого сооружения и на его охрану за два последних года, выходит кругленькая сумма. Полякам пришлось потратить около миллиарда долларов. Немного технических данных «европейского барьера»: ограждение на белорусско-польской границе высотой в 5,5 метра имеет бетонное основание на метр в глубину и электронное оборудование для объективного контроля.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-10

Сам проект списали с американского. Известную стену в США на пороге Мексики возводили десятилетия, а Трамп даже за счет стеностроительства пытался набить политические очки. Впрочем, метод отгораживаться – в геополитике весьма популярная мера.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-13

Одно из самых больших современных решений – это стена между Саудовской Аравией и Ираком, аналогичные заграждения построены на западном берегу реки Иордан, между Израилем и Палестиной. Между прочим, ежегодная стоимость поддержания израильской стены в рабочем состоянии – около 260 миллионов долларов.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-16

Есть подобное сооружение и между Индией и Пакистаном.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-19

Бесспорно, самая же известная стена в истории человечества – Великая Китайская. Однако и она в свое время оказалась неэффективной в военном плане – это был, скорее, символ, который отделял цивилизацию от варварства. Сегодня кого-либо удивить стеной сложно, и уж тем более это вряд ли получится у украинских военных.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-22

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Издавна забор создавал эффект защищенности. Люди ограждаются, отделяясь от внешнего мира. Но разве в действительности забором отгородиться от истинных любопытных глаз? Скорее всего, это для психологического равновесия.

Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?-25

Алена Дзиодзина, психолог:
Появление забора скорее означает то, что люди несвободны. Им сказали его построить. Они его строят. Если смотреть чуть дальше, что должен означать этот забор для гражданского общества – это скорее некое поддержание мифа в обществе, где Беларусь переставала бы быть для Украины другом. За дистанцированием стоять может что угодно. Это может быть и страх, когда мне действительно страшно, что может прийти некая угроза извне. Но, опять же, это попытка скорее поддержать ощущение, что эта угроза извне может поступить.

# Граница # общество # Глеб Прокофьев # Алена Дзиодзина # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор
27 ноября 2022 16:31

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор

«Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?
27 ноября 2022 16:31

«Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?

Зима посреди лета. Как делают искусственный снег и почему его нужно консервировать?
27 ноября 2022 15:50

Зима посреди лета. Как делают искусственный снег и почему его нужно консервировать?