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Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор

27 ноября 2022 16:31
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Польша продлила протяженность электронного забора на границе с Беларусью. Бетонную стену (5,5 метра в высоту, более 186 километров в длину) списали точь-в-точь с американского проекта, который Трамп собирался строить в Мексике, но нарисовался он в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Польша называет свою границу самой защищенной в Европе, а мы добавим, что и самой дорогой. В бетон закатали буквально тонны денег. Общие затраты уже превышают 350 миллионов долларов. Но дурной пример заразителен. Вслед за Польшей взялась за большую стройку и Украина. Посмотреть, как возводят разграничительные стены, на южную границу отправилась наша съемочная группа.

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Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Участок украинско-белорусской границы. По примеру наших западных соседей украинцы занялись строительством. Вот новый элемент пограничной инфраструктуры – железобетонный забор.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-4

Наша съемочная группа в маскировочных костюмах неспроста – так безопаснее. Ведь ограждение строят в 10-15 метрах от госграницы Беларуси. Поверх плит высотой около четырех метров в два ряда протянута колючая проволока или, как ее называют, «егоза». Еще одна особенность сооружения – забор не сплошной, есть разрывы. Конструкцию дополняют смотровые вышки через каждые 150 метров. Также со стороны сопредельного государства на протяжении около пяти километров наши южные соседи расширили ров.

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Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-7

Ярослав Бойко, начальник пограничной заставы «Одрижин» Пинского погранотряда:
Темпы строительства – около трех-четырех железобетонных плит устанавливается ежедневно. Соответственно, в будние дни, в рабочее время. По выходным дням работы на сопредельной стороне не ведутся. Данный забор возводят в гражданской форме одежды, а также военнослужащие силовых структур.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-10

Что скрывается за железобетонным ноу-хау украинцев? Из открытых источников удается рассмотреть оборонную инфраструктуру: противотанковые рвы, заминированные участки местности и еще одна разрушительная тактика – подрыв мостов. Однако это явно противоречиво и непоследовательно. Наши южные соседи сами признаются: опасности от Беларуси нет.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-13

Антон Квятковский, начальник 9 пограничного отряда Украины:
Обстановка на границе с Беларусью спокойная. Мы постоянно отслеживаем ее с помощью беспилотных летательных аппаратов, с помощью разведки. Рядом с границей Ровенщины мы не видим никаких скоплений. Есть обычно прикрытие государственной границы Вооруженными Силами Республики Беларусь.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-16

По словам пограничников, сегодня на этом участке госграницы без нарушений. Но наши бойцы в регулярном усиленном дозоре. От южных соседей можно ожидать, например, провокаций. Так, на прошлой неделе пинский отряд в сотни метрах от госрубежа обнаружил квадрокоптер. Сбитый пограничниками дрон был оборудован видеокамерой для ведения разведки.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-19

Эдуард Ермаков, официальный представитель Пинского погранотряда:
Обстановка на государственной границе остается стабильной и контролируемой. Военнослужащие Пинского пограничного отряда выполняют задачи по предназначению, готовы к любым изменениям обстановки на государственной границе. На территории Пинского пограничного отряда продолжается оборудование рубежа основными инженерными сооружениями, что в себя включает обустройство дорог, контрольно-следовой полосы, установка сигнализационного комплекса, система видеонаблюдения. Пограничники несут службу в усиленном режиме.

Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор-22

Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию и имеют все необходимое, чтобы защитить белорусские рубежи. Нам заборы не нужны. Граница останется и так на замке.

# Граница # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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