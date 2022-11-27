Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор

Польша продлила протяженность электронного забора на границе с Беларусью. Бетонную стену (5,5 метра в высоту, более 186 километров в длину) списали точь-в-точь с американского проекта, который Трамп собирался строить в Мексике, но нарисовался он в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Польша называет свою границу самой защищенной в Европе, а мы добавим, что и самой дорогой. В бетон закатали буквально тонны денег. Общие затраты уже превышают 350 миллионов долларов. Но дурной пример заразителен. Вслед за Польшей взялась за большую стройку и Украина. Посмотреть, как возводят разграничительные стены, на южную границу отправилась наша съемочная группа. Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Участок украинско-белорусской границы. По примеру наших западных соседей украинцы занялись строительством. Вот новый элемент пограничной инфраструктуры – железобетонный забор.

Наша съемочная группа в маскировочных костюмах неспроста – так безопаснее. Ведь ограждение строят в 10-15 метрах от госграницы Беларуси. Поверх плит высотой около четырех метров в два ряда протянута колючая проволока или, как ее называют, «егоза». Еще одна особенность сооружения – забор не сплошной, есть разрывы. Конструкцию дополняют смотровые вышки через каждые 150 метров. Также со стороны сопредельного государства на протяжении около пяти километров наши южные соседи расширили ров. «Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?

Ярослав Бойко, начальник пограничной заставы «Одрижин» Пинского погранотряда:

Темпы строительства – около трех-четырех железобетонных плит устанавливается ежедневно. Соответственно, в будние дни, в рабочее время. По выходным дням работы на сопредельной стороне не ведутся. Данный забор возводят в гражданской форме одежды, а также военнослужащие силовых структур.

Что скрывается за железобетонным ноу-хау украинцев? Из открытых источников удается рассмотреть оборонную инфраструктуру: противотанковые рвы, заминированные участки местности и еще одна разрушительная тактика – подрыв мостов. Однако это явно противоречиво и непоследовательно. Наши южные соседи сами признаются: опасности от Беларуси нет.

Антон Квятковский, начальник 9 пограничного отряда Украины:

Обстановка на границе с Беларусью спокойная. Мы постоянно отслеживаем ее с помощью беспилотных летательных аппаратов, с помощью разведки. Рядом с границей Ровенщины мы не видим никаких скоплений. Есть обычно прикрытие государственной границы Вооруженными Силами Республики Беларусь.

По словам пограничников, сегодня на этом участке госграницы без нарушений. Но наши бойцы в регулярном усиленном дозоре. От южных соседей можно ожидать, например, провокаций. Так, на прошлой неделе пинский отряд в сотни метрах от госрубежа обнаружил квадрокоптер. Сбитый пограничниками дрон был оборудован видеокамерой для ведения разведки.

Эдуард Ермаков, официальный представитель Пинского погранотряда:

Обстановка на государственной границе остается стабильной и контролируемой. Военнослужащие Пинского пограничного отряда выполняют задачи по предназначению, готовы к любым изменениям обстановки на государственной границе. На территории Пинского пограничного отряда продолжается оборудование рубежа основными инженерными сооружениями, что в себя включает обустройство дорог, контрольно-следовой полосы, установка сигнализационного комплекса, система видеонаблюдения. Пограничники несут службу в усиленном режиме.