«Будут защищать свой родной дом». Как живут и к чему готовятся люди на границе с Украиной?

Польша продлила протяженность электронного забора на границе с Беларусью. Бетонную стену (5,5 метра в высоту, более 186 километров в длину) списали точь-в-точь с американского проекта, который Трамп собирался строить в Мексике, но нарисовался он в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Польша называет свою границу самой защищенной в Европе, а мы добавим, что и самой дорогой. В бетон закатали буквально тонны денег. Общие затраты уже превышают 350 миллионов долларов. Но дурной пример заразителен. Вслед за Польшей взялась за большую стройку и Украина. Посмотреть, как возводят разграничительные стены, на южную границу отправилась наша съемочная группа. Километры добрососедства – репортаж Глеба Прокофьева.

О спокойной обстановке говорят и жители белорусских окрестностей. На расстоянии меньше километра от границы деревня Вивнево. Здесь всего несколько десятков домов. В этой небольшой деревне Григорий Драцевич живет с самого детства, но, несмотря на происходящее за «кордоном», чувствует себя защищенным. Великая Китайская стена, проекты Трампа и белорусская граница. Где и почему страны отгородились от соседей?

Григорий Драцевич, житель деревни Вивнево:

Я всегда себя защищал сам. В любых ситуациях, в любых обстановках, я сам за себя стоял. И буду стоять. Я тут вырос, я буду что-то бояться? Пускай меня боятся. Мы ничего плохо не сделали. Украина – это наши друзья.

А вот еще одна деревня – Мохро. Здесь чуть больше тысячи жителей. И каждый из них готов, если понадобится, защищать свой родной дом и каждый сантиметр своей земли.

Василий Кунаховец, житель деревни Мохро:

Это наша Родина, что ж не защищать? Родина – это ж, как говорится, святое. Поэтому мы готовы всегда защищать, если это потребуется.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета:

Уходить мы отсюда, конечно, никуда не будем. Здесь мы выросли, здесь наши деды, прадеды. Поэтому естественно, естественно. И это, я считаю, нормальная ситуация, когда люди будут защищать свой родной дом.

И это не просто фарс. Обороняться и быть неравнодушным. Этот постулат у жителей приграничья заложен, кажется, в ДНК. Ведь этот край смело можно назвать партизанским. Работают с выходными, делают по 3-4 плиты в день. Поехали на границу с Украиной и узнали, как строят забор.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Неподалеку от деревни Мохро во время войны в лесу базировался штаб Пинской партизанской бригады. Партизаны делали засады на шоссе, подрывали эшелоны на железной дороге, устраивали диверсии. А после возвращались сюда, в свой лагерь.

Болотистая местность – идеальное укрытие для отряда. Не зная местных троп, добраться гитлеровцам сюда было крайне сложно. Поэтому Пословский лес укрывал защитников в своем диком лоне. Первоочередная задача Пинского партизанского отряда – удержать линию обороны Днепро-Бугского канала.

Михаил Кунаховец, хранитель фонда историко-краеведческого музея Мохровской средней школы:

Контроль над Днепро-Бугским каналом для того, чтобы немецко-фашистские оккупанты не могли его использовать в качестве водной артерии для транспортировки, вывезения леса, добра с наших территорий в Германию.

Школьный музей в Мохро. Здесь немало военных артефактов. Их нашли на территории, где располагались землянки партизан, поисковики и сами школьники. К слову, именно по инициативе учащихся и педагога из мохровской школы были проведены работы по реставрации стоянки Пинской партизанской бригады. Позже к ним подключились сельсовет, общественные организации и неравнодушные местные жители. Стоянка превратилась в настоящий историко-туристический объект.

Михаил Кунаховец:

Территория всего партизанского лагеря, который был в то время, около четырех гектаров. Он разделяется на две части: одна часть бытовая, где они проживали, а вторая – хозяйственная. На сегодня восстановлена бытовая часть, восстановлено около 12 объектов. Из них землянки жилые, землянка штабная, землянка разведчиков, землянка-госпиталь. Восстановлен колодец с питьевой водой, обозначены четыре колодца на месте, где они находились в то время. Также восстановлена партизанская столовая.

В партизанском лагере располагалось и кладбище. Здесь дуб стал надгробием на могиле погибшего партизана. Узнать имя солдата удалось лишь несколько лет назад, хотя останки его и других товарищей перезахоронили еще в 1951-м неподалеку в братскую могилу. Теперь уже известны имена семи из девяти, захороненных здесь. На этом же сельском кладбище покоятся и родственники Александа Рожковца. Уже доподлинно известно: их убили украинские националисты, которые с особой яростью орудовали в здешних местах.