Акцент на модернизацию социальных объектов – в Жодино обновят школьный бассейн и городской парк

Минская область – лидер по жилищному строительству. В 2025 году планируют сдать в эксплуатацию более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделят и капитальному ремонту. За год в центральном регионе обновят почти 160 домов. В Жодино в этом году сделан акцент на модернизацию социальных объектов. Сейчас идет реконструкция школьного бассейна. Также обновят парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Планов по благоустройству на этот год в Жодино много. Основные векторы – модернизация дворов, дорог и уличного освещения. Предстоит капитально отремонтировать 11 домов на таких улицах, как 8 Марта, Франциска Скорины, Мира и других. На объектах полностью заменят кровли, обновят фасады. Предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций и окон в подъездах.

Продолжится в этом году модернизация бассейна в средней школе № 9. Уже переложили крышу и утеплили внешние стены. А благодаря обновленной системе коммуникаций и собственному подогреву воды спортивный объект сможет работать круглогодично, без привязки к отопительному сезону. Завершат все работы в июле. Планируется, что уже в новом учебном году объект сможет принимать гостей.

Владимир Ивашкевич, директор службы заказчика ЖКУ Жодино: Ремонт дворовых территорий запланирован на сумму два миллиона. При ремонте дворовых территорий мы расширяем стоянки, делаем дорожки, снимаем старый асфальт и укладываем новый.

Николай Решетник, главный инженер управления капитального строительства Жодино:

На сегодняшний день ведутся работы по замене системы отопления водопровода, канализации, замене системы оборудования водоподготовки, системы отопления теплопровода. Ведутся отделочные работы в подвальном помещении. Также ведется работа по усилению чаши самого бассейна.

Особый акцент в городе сделают на освещение. Запланировано обустройство на трех основных участках: проспект Мира, улица 50 лет Октября и Гагарина. Здесь установят двусторонние конструкции с фонарями на проезжую часть и пешеходную зону. Намечены работы и в парке.