Расследование фактов геноцида белорусского народа в годы ВОВ продолжается – Швед

В Беларуси в 2024 году на 14 % сократилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот показатель – самый низкий за последние 30 лет. Снизилось количество особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей. Также меньше совершено краж, грабежей, разбоев, хулиганства, а также преступлений, связанных с домашним насилием. Вдвое сократилось количество экстремистских злодеяний. Сохраняется положительная тенденция рецидивной преступности. Но по-прежнему наблюдается рост мошенничества и вымогательств, совершенных с использованием информационных технологий. Правоохранители принимают меры по повышению эффективности их предупреждения и пресечения. Кроме этого особое внимание уделяется выявлению и пресечению коррупционных правонарушений на всех уровнях. В 2024 году их зафиксировано свыше тысячи, зачастую это хищения и взяточничество. Привлечены к ответственности более 900 человек.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Мы в прошлом году применили новые подходы – это выявление системной коррупции. Эти подходы себя оправдали. Поэтому в том же ключе дальше будем действовать. Но помимо того, что мы выявляем системную коррупцию в ряде сфер, например, в прошлом году – промышленность, сельское хозяйство, лесная отрасль. Серьезное внимание будет также уделяться в текущем году тем районам, где годами не выявляются факты коррупции. Не верю, что в определенных районах, а у нас таких десятки в Беларуси, не воруют и не берут взятки.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

Генеральный прокурор проинформировал о той работе, которая проведена, о тех мерах, которые принимает Генпрокуратура совместно с другими государственными органами, и обратил внимание на то, чтобы депутаты тоже подключались к этой работе по всем направлениям. Мы собираемся подключиться по всем социально значимым вопросам, которые поставил генеральный прокурор в своем докладе.

Генпрокуратура вносит весомый вклад в сохранение исторической памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году планируется направить в суд уголовные дела в отношении ряда пособников фашистов. Основная задача Генпрокуратуры – получить доказательства каждого факта уничтожения населенных пунктов, установить личности карателей и уничтоженных ими людей.