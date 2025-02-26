Кулик: сплошные санитарные рубки в повреждённых лесах завершены в полном объёме

Сплошные санитарные рубки в поврежденных июльским ураганом лесах завершены. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время работы выездного штаба по ликвидации последствий прошлогодней стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под руководством Виктора Каранкевича заседание прошло на базе Жлобинского лесхоза. В середине лета стихией было повреждено более 48 тысяч гектаров лесного фонда. Из них сплошные рубки были необходимы на 21 тысячи гектаров, наиболее пострадали Гомельская и Могилевская области. На сегодняшний день объемы учетной работы выполнили и заготовили 6,5 миллионов кубометров древесины. Что касается реализации сырья, есть вопросы, которые требуют особого внимания.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Два акцента здесь расставлю. Первое, вся деловая древесина хвойных пород реализована. Цена только подрастает ее, это нас тоже радует. Вместе с тем в стране накапливается техсырье и дровяная древесина, которая в настоящий момент не находит применения. Поэтому прямо сейчас идет обсуждение, строительство нового целлюлозно-картонного комбината с потреблением в 5 миллионов кубометров древесины, хвойных мягколиственных пород. Именно низкотоварное техсырье. Разработку буреломов все еще продолжают в отдельных лесхозах Гомельской области. Специалисты заверяют, уже завтра объемы планируют завершить.