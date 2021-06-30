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Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником

30 июня 2021 08:07
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Новости Беларуси. 100 лет стратегически важной отрасли Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пройдя долгий путь становления и непрерывно совершенствуясь, ваше ведомство реализует важнейшие задачи по достижению стратегических целей социально-экономического развития страны. Взвешенная политика, направленная на сохранение макроэкономической, социальной стабильности и планомерное улучшение качества жизни населения, во многом стала возможна благодаря профессионализму и ответственности каждого из вас.

Президент также отметил, что работники экономических органов, разумно адаптируясь к новым вызовам, помогают не утрачивать основы и преемственность белорусской социально-экономической модели.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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