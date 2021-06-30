Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником

Новости Беларуси. 100 лет стратегически важной отрасли Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пройдя долгий путь становления и непрерывно совершенствуясь, ваше ведомство реализует важнейшие задачи по достижению стратегических целей социально-экономического развития страны. Взвешенная политика, направленная на сохранение макроэкономической, социальной стабильности и планомерное улучшение качества жизни населения, во многом стала возможна благодаря профессионализму и ответственности каждого из вас.

Президент также отметил, что работники экономических органов, разумно адаптируясь к новым вызовам, помогают не утрачивать основы и преемственность белорусской социально-экономической модели.